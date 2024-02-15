Отказываются от демилитаризации: Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к войне

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Азербайджан отклонил идею проведения делимитации границы и продолжает придерживаться политики военного давления на страну.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в "агрессивных действиях" и упомянул "перспективное превращение военной эскалации конфликта в полномасштабную войну". Об этом сообщает издание RFI.

В четверг, 15 февраля, перед началом заседания Никол Пашинян заявил, что Азербайджан продолжает придерживаться политики военного давления на Армению.

Премьер-министр Армении отметил, что изначально было предложено провести делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном по всей ее протяженности. Но в Баку предложили разделить этот процесс делимитации поэтапно.

"Азербайджан, похоже, избегает и этого варианта, и наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина, и этой причиной может быть, например, начало военных действий на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации конфликта в полномасштабную войну против Республики Армения", — сказал он.

По словам Пашиняна, Азербайджан не отказывается от использования политики военного давления на Армению.

"Мы приходим к выводу, что Азербайджан не проявляет никакого интереса к обеспечению стабильности и безопасности на границе, и за этим впечатлением стоит много причин", — подчеркнул премьер-министр.

Пашинян напомнил, что в 2022 году между странами было подписано соглашение о включении вопросов пограничной безопасности в мандат комиссий, занимающихся делимитацией границы. Армения сформировала комиссию по делимитации государственной границы и пограничной безопасности с Азербайджаном. Это означает, что армянская сторона ожидала, что согласно соглашению эти комиссии также будут заниматься вопросами безопасности на границе.

Пашинян отметил, что "Азербайджан, вопреки договоренности, назвал созданную им комиссию государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, опустив компонент безопасности".

Пашинян также заявил, что азербайджанские военные уже контролируют 31 армянское село.

Что известно про конфликт Азербайджана и Армении

Обострение противостояния между Азербайджаном и Арменией произошло осенью 2023 года. Азербайджанские чиновники заявили, что произошло нападение на военных в Нагорном Карабахе.

После этого было принято решение о начале "антитеррористической операции" на территории Карабаха. Вместе с тем начались переговоры с представителями местного населения: уверяли, что армян будут мирно интегрировать в жизнь остальной части страны. После этого сотни тысяч людей выехали из Карабаха.

Напоминаем, 12 февраля премьер-министр Армении Николо Пашинян заявил, что его страна не будет выступать на стороне РФ во время российско-украинской войны. 29 января армянское правительство обнародовало предложение к Азербайджану: планируют заключить соглашение о ненападении.

А в ночь с 12 на 13 февраля на границе Армении и Азербайджана произошел обстрел с использованием стрелкового оружия. Министерство обороны Азербайджана обвиняет в произошедшем армян.