На границе Азербайджана и Армении произошла стрельба: есть жертвы (видео)

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах на границе. Официальный Ереван заявляет о погибших, а Баку — о раненых военнослужащих.

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В ночь с 12 на 13 февраля на границе Армении и Азербайджана произошел обстрел с использованием стрелкового оружия. Министерство обороны Азербайджана обвиняет в произошедшем армян. О ситуации рассказали на портале ведомства.

Пресс-служба азербайджанского Минобороны указала, что ЧП произошли 12 февраля в 20:50 и в 23:40.

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Обстрел велся в направлении двух населенных пунктов — Чинарлы (Товузгалинский район) и Коханаби (Товузский район). Другие детали инцидента не приведены.

Товузский район Азербайджана Фото: Google Maps

Кроме того, Азербайджанское государственное информационное агентство Azertag сообщило об инциденте, который произошел в 13:00 12 февраля возле населенного пункта Неркин-Анд. Во время обстрела получил ранения один военный.

Azertag опубликовали видео, снятое, вероятно, на месте событий. На записи можно заметить перемещение неизвестных лиц и едва заметные вспышки. Дата и место съемки точно не известны.

В Министерстве обороны Армении опровергли обвинения противоположной стороны. Зато заявили, что произошел обстрел со стороны Азербайджана 13 февраля в 5:30 по местному времени (в 3:30 по Киеву). Место инцидента — село Неркин Ханд. В результате обстрела погибли двое армянских солдат, также есть раненые, — написали чиновники.

МИД Азербайджана еще не публиковало комментариев относительно инцидента на границе. Также пока нет реакции президента Ильхама Алиева. МИД Армении и премьер-министр Николо Пашинян не отреагировали на происшествие.

Село Неркин Ханд, о котором идет речь в сообщении Минобороны Армении, расположено на южном участке границы между двумя странами. В 14 км к югу — граница с Ираном, в 200 км к северу — Товузский район, о котором заявляли в Минобороны Азербайджана.

Место обстрела на армяно-азербайджанской границе Фото: Google Maps

Азербайджан и Армения — детали

Отметим, предыдущее противостояние между Азербайджаном и Арменией произошло осенью 2023 года. Азербайджанские чиновники заявили, что произошло нападение на военных в армянском анклаве в Карабахе. После этого было принято решение о начале "антитеррористической операции" на территории Карабаха. Вместе с тем начались переговоры с представителями местного населения: уверяли, что армян будут мирно интегрировать в жизнь остальной части страны. После этого сотни тысяч людей выехали из анклава.

Напоминаем, 12 февраля премьер-министр Армении Николо Пашинян заявил, что его страна не будет выступать на стороне РФ во время российско-украинской войны. 29 января армянское правительство обнародовало предложение к Азербайджану: планируют заключить соглашение о ненападении.