На кордоні Азербайджану та Вірменії сталась стрілянина: є жертви (відео)

Азербайджан та Вірменія звинувачують один одного в обстрілах на кордоні. Офіціальний Єреван заявляє про загиблих, а Баку — про поранених військовослужбовців.

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В ніч за 12 на 13 лютого на кордоні Вірмені та Азербайджану стався обстріл з використанням стрілецької зброї. Міністерство оборони Азербайджану звинувачує у події вірмен. Про ситуацію розповіли на порталі відомства.

Пресслужба азербайджанського Міноборони вказала, що НП сталися 12 лютого о 20:50 та о 23:40 год.

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Обстріл вівся у напрямку двох населених пунктів — Чінарли (Товузгалинський район) та Коханабі (Товузький район). Інші деталі інциденту не наведені.

Товузький район Азербайджану Фото: Google Maps

Крім того, Азербайджанське держане інформаційне агентство Azertag повідомило про інцидент, який стався о 13:00 12 лютого біля населеного пункту Неркін-Анд. Під час обстрілу отримав поранення один військовий.

Azertag опублікували відео, зняте, ймовірно, на місці подій. На записі можна помітити переміщення невідомих осіб і ледь помітні спалахи. Дата і місце зйомки точно не відомі.

В Міністерстві оборони Вірменії заперечили звинувачення протилежної сторони. Натомість заявили, що відбувся обстріл з боку Азербайджану 13 лютого о 5:30 за місцевим часом (о 3:30 за Києвом). Місце інциденту — село Неркін Ханд. Внаслідок обстрілу загинуло двоє вірменських солдатів, також є поранені, — написали урядовці.

МЗС Азербайджану ще не публікувало коментарів щодо інциденту на кордоні. Також поки що немає реакції президента Ільхама Алієва. МЗС Вірменії та прем'єр-міністр Ніколо Пашинян не відреагували на подію.

Село Неркін Ханд, про яке іде мова у повідомленні Міноборони Вірменії, розташоване на південній ділянці кордону між двома країнами. За 14 км на південь — кордон з Іраном, за 200 км на північ — Товузький район, про який заявляли в Міноборони Азербайджану.

Місце обстрілу на вірмено-азербайджанському кордоні Фото: Google Maps

Азербайджан та Вірменія — деталі

Зазначимо, попереднє протистояння між Азербайджаном та Вірменією сталось восени 2023 року. Азербайджанські урядовці заявили, що стався напад на військових у вірменському анклаві в Карабасі. Після цього було прийнято рішення про початок "антитерористичної операції" на території Карабаху. Разом з тим почались перемовини з представниками місцевого населення: запевняли, що вірмен будуть мирно інтегрувати у життя решти країни. Після цього сотні тисяч людей виїхало з анклаву.

Нагадуємо, 12 лютого прем'єр-міністр Вірменії Ніколо Пашинян заявив, що його країна не буде виступати на боці РФ під час російсько-української війни. 29 січня вірменський уряд оприлюднив пропозицію до Азербайджану: планують укласти угоду про ненапад.