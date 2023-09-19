Загострення в Нагірному Карабасі: Азербайджан заявив про обстріли та звинуватив Вірменію в теракті

За даними Міноборони, у Ходжавендському районі на протитанковій міні підірвалася вантажівка зі співробітниками МВС. Офіційне Баку в організації теракту й загибелі військовослужбовців звинувачує Єреван.

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У ніч із 18 на 19 вересня "члени незаконних вірменських збройних формувань" на території Азербайджану кілька разів обстріляли позиції республіканської армії в Агдамському та Кедабейському районах. Про це повідомляє новинний сайт Azernews із посиланням на Міністерство оборони країни.

Видання пише, що з азербайджанського боку було вжито "заходів у відповідь".

Також повідомляється, що тієї самої ночі на 58-му кілометрі споруджуваного автошляху Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша в Ходжавендському районі підірвалася на протитанковій міні вантажівка. У заяві пресслужби азербайджанського управління Міністерства внутрішніх справ стверджується, що вибухівку заклала в цьому районі незаконна вірменська диверсійна група.

Унаслідок вибуху загинули четверо співробітників МВС Азербайджану. За фактом терористичного акту, вчиненого проти співробітників МВС, порушено кримінальну справу.

Динаміка конфлікту на вірмено-азербайджанському кордоні

11 травня цього року Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в провокації, порушенні режиму припинення вогню та нехтуванні досягнутими раніше угодами після обміну артилерійськими ударами на кордоні.

22 травня Вірменія заявила, що готова визнати Нагірний Карабах територією Азербайджану з метою збереження миру.

Кількома днями пізніше з'явилися повідомлення, що Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності двох держав.

Але вже в червні в Нагірному Карабасі знову прогриміли постріли. Унаслідок обстрілу з вірменського боку було поранено азербайджанського прикордонника. Баку звинуватило Єреван в організації чергової провокації.

У вересні Міноборони Азербайджану знову повідомило про обстріл у Нахічевані та спробу "незаконних вірменських збройних формувань" підібратися до азербайджанських позицій в Агдамському районі.