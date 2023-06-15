Солдати ЗС Вірменії та Азербайджану влаштували стрілянину через прапор на мосту (відео)

Вірменські бійці відкрили вогонь по групі військовослужбовців ЗС Азербайджану та російського миротворчого контингенту у Нагірному Карабаху. Держприкордонслужба Азербайджану звинуватила Єреван в організації чергової провокації.

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На кордоні Вірменії та Азербайджану стався новий інцидент. Вірменські військові відкрили вогонь прикордонниками Азербайджану, коли ті спробували встановити на мосту через річку Хакарі національний прапор. Відео інциденту опубліковано на каналі "Военное обозрение".

Причиною перестрілки стала спроба азербайджанських військових встановити національні прапори біля мосту — як тільки група військових підійшла до місця встановлення прапора, по них відкрили вогонь. На кадрах ніхто із військовослужбовців не постраждав.

У зв'язку з інцидентом на прикордонній території Держприкордонслужба Азербайджану звинуватила вірменську сторону у черговій провокації. При цьому повідомляється, що в результаті перестрілки один прикордонник отримав поранення, після чого йому надали медичну допомогу.

"15 червня 2023 року о 08:45 в результаті обстрілу з території Республіки Вірменія поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби, який ніс службу на пункті виїзду з Лачинського державного кордону. Вогнем у відповідь вогневу точку противника придушено, бойова обстановка знаходиться під контролем наших підрозділів. Ця провокація лягає на військово-політичне керівництво Вірменії", — йдеться у повідомленні.

Через деякий час азербайджанські військові все ж встановили національний прапор біля мосту після того, як обстріл з вірменської сторони припинився.

Зазначимо, що на опублікованих кадрах можна побачити й бійців так званого російського миротворчого контингенту (РМК). Автори публікації стверджують, що на місце встановлення азербайджанського прапора прибув командувач РМК генерал-полковник Олександр Лєнцов.

Нагадаємо, 25 травня Вірменія та Азербайджан на саміті ЄАЕС у Москві домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності. За словами прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, Єреван та Баку добре просуваються до врегулювання відносин.