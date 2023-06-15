Солдаты ВС Армении и Азербайджана устроили перестрелку из-за флага на мосту (видео)

Армянские бойцы открыли огонь по группе военнослужащих ВС Азербайджана и российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Госпогранслужба Азербайджана обвинила Ереван в организации очередной провокации.

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На границе Армении и Азербайджана произошел новый инцидент. Армянские военные открыли огонь по пограничникам Азербайджана, когда те попытались установить на мосту через реку Хакари национальный флаг. Видео инцидента опубликовано на канале "Военное обозрение".

Причиной перестрелки стала попытка азербайджанских военных установить национальных флаг у моста — как только группа военных подошла к месту установки флага, по ним открыли огонь. На кадрах никто из военнослужащих не пострадал.

В связи с инцидентом на приграничной территории Госпогранслужба Азербайджана обвинила армянскую сторону в очередной провокации. При этом сообщается, что в результате перестрелки один пограничник получил ранение, после чего ему была оказана медицинская помощь.

"15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Республики Армения ранен военнослужащий Государственной пограничной службы, несший службу на пункте выезда с Лачинской государственной границы. Ответным огнем огневая точка противника подавлена, боевая обстановка находится под контролем наших подразделений. Вся ответственность за эту провокацию ложится на военно-политическое руководство Армении", — говорится в сообщении.

Спустя время азербайджанские военные установили национальный флаг у моста после того, как обстрел с армянской стороны прекратился.

Отметим, на опубликованных кадрах можно увидеть и бойцов так называемого российского миротворческого контингента (РМК). Авторы публикации утверждают что на место установления азербайджанского флага прибыл командующий РМК генерал-полковник Александр Ленцов.

Напомним, 25 мая Армения и Азербайджан на саммите ЕАЭС в Москве договорились о взаимном признании территориальной целостности. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ереван и Баку хорошо продвигаются к урегулированию отношений.