Ескалація на Кавказі: Вірменія та Азербайджан обмінялися артилерійськими ударами

Сторони звинуватили одна одну у провокації, порушенні режиму припинення вогню та зневаженні досягнутих угод.

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Вранці у четвер, 11 травня, на кордоні Вірменії та Азербайджану пролунали артилерійські постріли. Міністерство оборони Азербайджану заявило, що 10 травня артилерійський вогонь відкрила вірменська сторона, внаслідок чого збройні сили країни зазнали інтенсивного обстрілу на позиціях у Зодському напрямку Басаркечярського району.

В оборонному відомстві назвали такі дії з боку Вірменії черговою провокацією та порушенням режиму припинення вогню. Щоб покласти край провокаційною дією вірменської сторони, армія Азербайджану відкрила вогонь у відповідь по позиціях противника.

"В результаті прицільного вогню з боку противника було важко поранено в голову військовослужбовця надстрокової дійсної військової служби Азербайджанської Армії Махмудлу Муслім Відаді оглу", — заявили в Міноборони.

Заяви вірменської сторони

В свою чергу, Міністерство оборони Вірменії заявило, що вранці 11 травня азербайджанські війська відкрили артилерійський і мінометний вогонь по позиціям, розташованим в напрямку Сотка в Гегаркунікській області країни.

Повідомляється, що через обстріл отримали поранення три військовослужбовці вірменських сил. За словами речника Міністерства оборони Арама Торосяна, при спробі вивезти поранених з позицій азербайджанські військові відкрили вогонь по кареті швидкої допомоги.

"Станом на 9:00 підрозділи ЗС Азербайджану продовжують вести артилерійсько-мінометний вогонь по вірменським позиціям", — йдеться у повідомленні.

Водночас Єреван назвав дії протилежної сторони черговим порушенням одного з основних принципів міжнародного права та зневагою досягнутих домовленостей.

"Закликаємо військово-політичне керівництво Азербайджану припинити безпідставні, необґрунтовані та ганебні спроби зірвати переговорний процес із застосуванням сили й тим самим чинити тиск на Вірменію", — йдеться у заяві МЗС Вірменії.

У відповідь Баку заявив, що Вірменія нагнітає обстановку на Південному Кавказі, ведучи мінометний вогонь по позиціях азербайджанських військ, тому армія країни змушена вжити заходів у відповідь.

Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Вірменії Ніколо Пашинян заявив, що мирна угода між Вірменією та Азербайджаном можлива, якщо обидві сторони чітко та недвозначно визнають територіальну цілісність одна одної. За його словами, дві країни не повинні пред'являти територіальні претензії.