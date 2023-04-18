Заради миру: Вірменія готова визнати Карабах територією Азербайджану, – Пашинян

За словами вірменського прем'єра, сторони конфлікту мають взяти за основу карти Вірменської та Азербайджанської республік колишнього СРСР. У складі Вірменської РСР Нагірного Карабаху не було.

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Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном можлива, якщо дві країни чітко та недвозначно визнають територіальну цілісність одна одної. Про це сказав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу у Національних зборах.

Єреван та Баку не повинні висувати один одному територіальні претензії, але досі звучать заяви зі звинуваченням сторін у невиконанні домовленостей, додав Пашинян.

"Вірменія повністю визнає територіальну цілісність Азербайджану. І ми очікуємо, що Азербайджан зробить те саме, визнавши всю територію Вірменської РСР. Ми пропонували докласти до договору (про перемир'я) затверджені СРСР карти Вірменської та Азербайджанської РСР як основу територіальної цілісності двох країн", — повідомив голова уряду.

Нагірно-карабахський конфлікт треба вирішувати, інакше між країнами ніколи не буде миру, переконаний Пашинян.

"Вкрай важливо, щоб між Баку та Степанакертом (столицею НКР) було сформовано міжнародний механізм переговорів та діалогу, що забезпечує реалізацію порядку денного щодо забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху", — додав він.

Важливе значення для досягнення миру має відкриття економічних та транспортних комунікацій, наголосив він.

Вірменія визнає суверенітет Азербайджану: позиція Баку

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 18 квітня зазначив, що відновлення Карабаху та Східного Зангезура (область Східної Вірменії, розташована на схилах Зангезурського хребта) – це пріоритет Баку.

"Тридцять років Вірменія спустошувала ці землі — не залишала каменю на камені. Займалася мародерством, грабуваннями та варварством. Ми, власники цих земель, прийшли будувати та творити", — розповів Алієв.

В Азербайджані вважають, що саме вони запропонували підписати мирний договір із Вірменією.

"Вірменія, яка раніше говорила "Карабах – це Вірменія та точка", сьогодні має повторити наші слова: "Карабах – це Азербайджан", — додав Ільхам Алієв.

Високопоставлений азербайджанський чиновник сказав американському виданню Politico, що Баку вітає позицію Єревана щодо Нагірного Карабаху.

"Ми сподіваємося, що Пашинян готовий підписати угоду, яка включає все, що він сказав. У тому числі й виведення військ з Нагірного Карабаху", — заявив представник Азербайджану.

У листопаді 2020 року Вірменія та Азербайджан уклали тристоронній договір при посередництві Росії для повного припинення вогню. Більшість територій, зайнятих до конфлікту 2020 року вірменськими військами, перейшли під контроль Азербайджану. Статус Нагірного Карабаху залишився невирішеним.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Пашинян критикував дії російських миротворців у Нагірному Карабаху. Вони не контролювали Лачинський коридор, тож його зайняли азербайджанські військові.

Депутат азербайджанського Меджлісу Расім Мусабеков 3 квітня допустив варіант повалення уряду Пашиняна військовими іранського Корпусу вартових Ісламської революції.