Ради мира: Армения готова признать Карабах территорией Азербайджана, – Пашинян

По словам армянского премьера, стороны конфликта должны взять за основу карты Армянской и Азербайджанской республик бывшего СССР. В составе Армянской ССР Нагорного Карабаха не было.

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Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном возможно, если две страны четко и недвусмысленно признают территориальную целостность друг друга. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Национальном собрании.

Ереван и Баку не должны выдвигать друг другу территориальных претензий, но до сих пор звучат заявления, обвиняющие другую сторону в невыполнении договоренностей, добавил Пашинян.

"Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана. И мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР. Мы предлагали приложить к договору (о перемирии) утвержденные СССР карты Армянской и Азербайджанской ССР как основу территориальной целостности двух стран", — сообщил глава правительства.

Нагорно-карабахский конфликт надо решать, иначе между странами никогда не будет мира, убежден Пашинян.

"Крайне важно, чтобы между Баку и Степанакертом (столицей НКР) был сформирован международный механизм переговоров и диалога, обеспечивающий реализацию повестки дня по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", — добавил он.

Важное значение для достижения мира имеет открытие экономических и транспортных коммуникаций, заключил он.

Армения признает суверенитет Азербайджана: позиция Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 апреля отметил, что восстановление Карабаха и Восточного Зангезура (область Восточной Армении, расположенная на склонах Зангезурского хребта) — главный приоритет Баку.

"Тридцать лет Армения опустошала эти земли — не оставляла камня на камне. Занималась мародерством, грабежом и варварством. Мы, владельцы этих земель, пришли строить и созидать", — рассказал Алиев.

В Азербайджане считают, что именно они предложили подписать мирный договор с Арменией.

"Армения, которая раньше говорила "Карабах – это Армения и точка", сегодня должна повторить наши слова: "Карабах – это Азербайджан", — добавил Ильхам Алиев.

Высокопоставленный азербайджанский чиновник сказал американскому изданию Politico, что Баку приветствует позицию Еревана по Нагорному Карабаху.

"Мы надеемся, что Пашинян готов подписать соглашение, которое включает в себя все, что он сказал. В том числе и вывод войск из Нагорного Карабаха", — заявил представитель Азербайджана.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан заключили трехсторонний договор при посредничестве России для полного прекращения огня. Большая часть территорий, занятых до конфликта 2020 года армянскими войсками, перешла под контроль Азербайджана. Статус Нагорного Карабаха остался нерешенным.

Напомним, что в декабре прошлого года Пашинян критиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Они не контролировали Лачинский коридор, поэтому его заняли азербайджанские военные.

Депутат азербайджанского Меджлиса Расим Мусабеков 3 апреля допустил вариант свержения правительства Пашиняна военными иранского Корпуса стражей Исламской революции.