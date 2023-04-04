Иран может готовить свержение правительства Пашиняна в Армении, — азербайджанский депутат

Турецкие СМИ сообщают о том, что Иран планирует перебросить в Карабах до 4 тысяч военных. По мнению Расима Мусабекова, они могут представлять угрозу не только для Баку, но и для Еревана.

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Военный контингент иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) может представлять угрозу для правительства Николы Пашиняна. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков в интервью израильскому интернет-телевидению Iton.TV, опубликованному 3 апреля.

Так, по словам, Мусабекова, Азербайджан располагает информацией о том, что на территорию Карабаха проникли две вооруженных группы численностью до четырех тысяч человек, которые связаны с КСИР. В Баку убеждены, что эти силы могут использоваться для террористических атак как в Азербайджане, так и в Армении.

"Прокси КСИР не угрожают вооруженным силам Азербайджана. Мы пятидесятитысячную армянскую армию вдребезги разбили, что может четырехтысячная армия прокси сделать против Вооруженных сил Азербайджана? Но они способны совершить террористическую атаку внутри Армении. И этого армянским властям следует опасаться. Со змеей дружить нельзя. Она рано или поздно укусит. Если там кто-то заигрывает с подобными силами, то это совершенно безумные люди", — рассказал Мусабеков.

При этом по словам азербайджанского парламентария, правительство Пашиняна понимает всю рискованность взаимодействия с Ираном.

"У Пашиняна проблема с неподвластными ему иранскими прокси, карабахскими полевыми командирами и российскими вооруженными силами в Гюмри. Они ведь поставили очень серьезную заставу пограничную для того, чтобы проверять все машины, которые из Карабаха едут в Армению. Оттуда оружие провозили. Это оружие провозилось не для защиты Армении. А для того, чтобы использовать в борьбе против Пашиняна", — добавил Мусабеков.

Отметим, 3 апреля турецкая газета Türkiye выпустила статью с названием "Иран хочет превратить Карабах во вторую Сирию". По утверждению журналистов, Тегеран планирует к маю перебросить в Карабах силы численностью 4 тысячи человек, состоящие из иранских стражей революции и шиитских ополченцев.

Отметим, что в прошлом месяце армянское интернет-издание ArmInfo сообщило, что Иран готовится к отправке в Армению или уже перебрасывает туда крупные военные контингенты не для участия в очередной фазе конфликта за Карабах, а для свержения правительства Пашиняна.

Напомним, 31 марта Институт изучения войны (ISW) опубликовал отчет, в котором говорится, что Кремль рассчитывает на то, что Иран продолжит военную поддержку ВС РФ в Украине. По данным аналитиков, в середине марта возобновились рейсы из Тегерана в Москву, а это свидетельствует о том, что поставки оружия продолжаются полным ходом.

27 марта СМИ писали, что Россия снабжает Иран кибероружием в обмен на дроны-камикадзе. По словам журналистов, Тегеран передал Москве не только беспилотники, но и артиллерийские боеприпасы. Взамен Москва предоставила Тегерану технологии для слежки и программы для хакерских атак.