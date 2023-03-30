РФ рассчитывает, что Иран продолжит военную поддержку оккупантов в Украине, — ISW

По данным аналитиков, в середине марта возобновились рейсы из Тегерана в Москву, а это свидетельствует о том, что поставки оружия продолжаются полным ходом.

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Российская Федерация полагается на военную помощь Ирана после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 29 марта.

По информации аналитиков, россияне будут все сильнее с каждым днем рассчитывать на военную помощь Ирана, ведь их собственные возможности с каждым днем сокращаются.

Этот вывод подтверждается встречей глав МИД РФ Сергея Лаврова и Ирана Хосейна Амир Абдоллахяна, которая состоялась в Москве 29 марта. По предварительной информации они обсудили стратегические и долгосрочные соглашения о сотрудничестве.

"Абдоллахян и Лавров, вероятно, обсудили продолжающиеся усилия России по закупке иранских систем вооружения для использования в Украине и окончательное соглашение о поставке Россией Ирану штурмовиков Су-35", — говорится в сообщении.

К слову, иранская компания Pouya Air Transport возобновила со средины марта регулярные рейсы между Тегераном и Москвой, а главная причина, как отметил в ISW, может крыться в поддержке поставок оружия.

Примечательно, что часть иранского персонала может находиться на оккупированных территориях и помогать российских оккупантам совершать атаки на инфраструктуру.

"Иран, вероятно, пытается укрепить двусторонние отношения безопасности с Россией, в которых они являются более равноправными партнерами, и, вероятно, увеличит поставки оружия России для достижения этой цели", — подытожили аналитики.

Напомним, 27 марта СМИ писали, что Россия снабжает Иран кибероружием в обмен на дроны-камикадзе, а это серьезная угроза для США. По словам журналистов, Иран передал России не только беспилотники, но и артиллерийские боеприпасы. Взамен Москва предоставила тегерану технологии для слежки и программы для хакерских атак.