Угроза для США: Россия снабжает Иран кибероружием в обмен на дроны-камикадзе, — СМИ

По словам журналистов, Иран передал России не только беспилотники, но и артиллерийские боеприпасы. Взамен Москва предоставила тегерану технологии для слежки и программы для хакерских атак.

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РФ помогает Ирану передовыми технологиями для цифрового наблюдения в обмен на дроны-камикадзе Shahed-136. Развивающийся союз Соединенные Штаты уже рассматривают как угрозу. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам журналистов, Иран также передал в Россию танковые и артиллерийские снаряды для войны против Украины. Сейчас Тегеран ищет помощь для ведения кибервойны. Кроме того, его интересуют российские вертолеты и реактивные истребители.

Издание сообщает, что РФ и Иран давно сотрудничают друг с другом в сфере кибертехнологий. Еще в прошлом Москва не хотела обмениваться с Тегераном цифровыми технологиями, опасаясь, что они утекут в Darknet.

Однако, как говорится в материале, после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия предоставила Ирану средства связи и наблюдения, а также подслушивающие устройства, передовые фотографические устройства и детекторы лжи. Также предполагается, что РФ поделилась и программным обеспечением, которое позволит иранским хакерам взламывать телефоны и системы диссидентов и противников режима. В Кремле пришли к выводу, что преимущества развития военных отношений с Ираном перевешивают любые недостатки.

Россия передала Ирану технологии для слежки за людьми

По словам журналистов, в исследовательском центре Университета Торонто пришли к выводу, что российская компания PROTEI Ltd занималась поставками программного обеспечения для цензуры в интернете иранскому провайдеру Ariantel. По словам аналитиков, есть доказательства того, что инструменты PROTEI являются частью разрабатываемой системы мобильной связи Ирана. Она даст возможность госорганам Ирана отслеживать, перехватывать, перенаправлять, ухудшать или блокировать мобильную связь всех иранцев.

Аналитики также отметили, что в России PROTEI разрабатывает аппаратное и программное обеспечение, предназначенное для помощи правительству проводить мониторинг телефонных коммуникаций, электронной почты, а также транзакций по кредитным картам. Еще компания имеет контракты с Министерством обороны РФ.

Атаки иранских хакеров

Журналисты также отметили, что иранские хакеры уже проводят кампании по дезинформации, а также атаки на конкурирующие США, Саудовскую Аравию или другие страны. Также Израиль обвинял Иран в попытке взломать его систему водоснабжения.

В материале говорится, что, когда Россия начала использовать иранские дроны в Украине, Москва и Тегеран укрепили союз, начавшийся еще во время гражданской войны в Сирии.

Ранее "Схемы" сообщили, что "Мотор Сич" продавала двигатели компаниям, разрабатывающим дроны-камикадзе Shahed. По данным журналистов, президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев не прекратил торговлю с подсанкционными компаниями Ирана даже после начала полномасштабной войны в Украине.

Еще 23 марта в ГУР МО подсчитали количество оставшихся иранских Shahed-136 у РФ. Замначальника ведомства Вадим Скибицкий подметил, что сейчас Кремль хочет наладить производство ударных беспилотников, но международные санкции не позволяют этого сделать.