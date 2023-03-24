"Мотор Сич" продавала двигатели компаниям, разрабатывающим "Шахеды", – "Схемы" (документы)

По данным журналистов, президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев не прекратил торговлю с подсанкционными компаниями Ирана даже после начала полномасштабной войны в Украине.

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Украинское предприятие "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева продавало авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3-117 иранским военно-промышленным предприятиям, пребывающим под санкциями США и ЕС. Об этом сообщает проект "Схемы" со ссылкой на соответствующие документы.

По данным журналистов, корпорация "Мотор Сич" годами сотрудничала по меньшей мере с тремя компаниями Ирана:

Design and Manufacturing of Aeroengines (сокращенно: DAMA) или Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Сообщается, что СНБО Украины наложил санкции на DAMA, которая по информации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), участвовала в разработке и производстве дронов-камикадзе Shahed-171.

Посредником в продаже предприятием "Мотор Сич" авиадвигателей для DAMA выступало белорусское госпредприятие "Белвнешпромсервис".

Белорусская фирма выступала в роли посредника между компанией "Мотор Сич" и иранцами

В публикации говорится, что DAMA является правопреемницей копании Iran Aircraft Industries (IACI), с которой также сотрудничала корпорация "Мотор Сич". В НАПК также выяснили, что DAMA была для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) подставным предприятием, которое тайно закупало товары для авиастроительной промышленности Ирана.

По данным Управления контроля за иностранными активами США, HESA была задействована в создании иранских БПЛА Shahed-136. Упоминание о компании можно также найти в рабочей корреспонденции "Мотор Сичи", найденной сотрудниками правоохранительных органов.

HESA была вовлечена в разработку Shahed-136

Авторы расследования также подчеркнули, что Вячеслав Богуслаев не прекратил торговлю с иранскими подсанкционными компаниями даже после начала полномасштабной войны в Украине.

Напомним, что в 23 октября прошлого года СБУ сообщила о задержании Вячеслава Богуслаева. Экс-нардепа обвиняли в том, что при его руководстве предприятие "Мотор Сич" продавало Российской Федерации авиационные двигатели.

Позже, 7 ноября, стало известно о национализации пяти стратегически важных украинских предприятий, среди которых числилась компания "Мотор Сич".