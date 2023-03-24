"Мотор Січ" продавала двигуни компаніям, які розробляють "Шахеди", — "Схеми" (документи)

За даними журналістів, президент компанії "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаєв не припинив торгівлю з підсанкціонованими компаніями Ірану навіть після початку повномасштабної війни в Україні.

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Українське підприємство "Мотор Січ" під керівництвом Вячеслава Богуслаєва продавало авіаційні двигуни АІ-9 і ТВ3-117 іранським військово-промисловим підприємствам, які перебувають під санкціями США та ЄС. Про це повідомляє проєкт "Схеми" з посиланням на відповідні документи.

За даними журналістів, корпорація "Мотор Січ" роками співпрацювала щонайменше з трьома компаніями Ірану:

Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA) або Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Повідомляється, що РНБО України наклала санкції на DAMA, яка, за інформацією Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), брала участь у розробці та виробництві дронів-камікадзе Shahed-171.

Посередником у продажу підприємством "Мотор Січ" авіадвигунів для DAMA виступало білоруське держпідприємство "Белзовнішпромсервіс".

Білоруська фірма виступала в ролі посередника між компанією "Мотор Січ" та іранцями

У публікації йдеться, що DAMA є правонаступницею копання Iran Aircraft Industries (IACI), з якою також співпрацювала корпорація "Мотор Січ". У НАЗК також з'ясували, що DAMA була для Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) підставним підприємством, яке таємно купувало товари для авіабудівної промисловості Ірану.

За даними Управління контролю за іноземними активами США, HESA було задіяне в створенні іранських БПЛА Shahed-136. Згадку про компанію можна знайти в робочій кореспонденції "Мотор Січі", знайденій співробітниками правоохоронних органів.

HESA була залучена до розробки Shahed-136

Автори розслідування також наголосили, що Вячеслав Богуслаєв не припинив торгівлю з іранськими підсанкційними компаніями навіть після початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, що 23 жовтня минулого року СБУ повідомила про затримання Вячеслава Богуслаєва. Екснардепа звинувачували в тому, що за його керівництва підприємство "Мотор Січ" продавало Російській Федерації авіаційні двигуни.

Пізніше, 7 листопада, стало відомо про націоналізацію п'яти стратегічно важливих українських підприємств, серед яких була компанія "Мотор Січ".