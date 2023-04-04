Іран може готувати повалення уряду Пашиняна у Вірменії, — азербайджанський депутат

Турецькі ЗМІ повідомляють, що Іран планує перекинути в Карабах до 4 тисяч військових. На думку Расима Мусабекова, вони можуть становити загрозу не лише Баку, але й Єревану.

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Військовий контингент іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) може становити загрозу для уряду Миколи Пашиняна. Про це заявив депутат Міллі Меджлісу Азербайджану Расім Мусабеков в інтерв'ю ізраїльському інтернет-телебаченню Iton.TV, опублікованому 3 квітня.

Так, за словами, Мусабекова, Азербайджан має інформацію про те, що на територію Карабаха проникли дві озброєні групи чисельністю до чотирьох тисяч осіб, пов'язаних з КВІР. У Баку переконані, що ці сили можуть використовуватись для терористичних атак як в Азербайджані, так і у Вірменії.

"Проксі КВІР не загрожують збройним силам Азербайджану. Ми п'ятдесятитисячну вірменську армію вщент розбили, що може чотиритисячна армія проксі зробити проти Збройних сил Азербайджану? Але вони здатні зробити терористичну атаку всередині Вірменії. І цього вірменській владі слід побоюватися. або пізно вкусить. Якщо там хтось заграє з подібними силами, то це абсолютно божевільні люди", — розповів Мусабеков.

При цьому, за словами азербайджанського парламентаря, уряд Пашиняна розуміє всю ризикованість взаємодії з Іраном.

"У Пашиняна проблема з непідвладними йому іранськими проксі, карабахськими польовими командирами і російськими збройними силами в Гюмрі. Адже вони поставили дуже серйозну прикордонну заставу для того, щоб перевіряти всі машини, які з Карабаху їдуть до Вірменії. Звідти зброю провозили. для захисту Вірменії. А для того, щоб використати у боротьбі проти Пашиняна", — додав Мусабеков.

Зазначимо, 3 квітня турецька газета Türkiye випустила статтю під назвою "Іран хоче перетворити Карабах на другу Сирію". За твердженням журналістів, Тегеран планує до травня перекинути в Карабах сили чисельністю 4 тисячі осіб, які складаються з іранських вартових революції та шиїтських ополченців.

Зазначимо, що минулого місяця вірменське інтернет-видання ArmInfo повідомило, що Іран готується до відправки до Вірменії або вже перекидає туди великі військові контингенти не для участі у черговій фазі конфлікту за Карабах, а для повалення уряду Пашиняна.

Нагадаємо, 31 березня Інститут вивчення війни (ISW) опублікував звіт, в якому йдеться про те, що Кремль розраховує на те, що Іран продовжить військову підтримку ЗС РФ в Україні. За даними аналітиків, у середині березня відновилися рейси з Тегерана до Москви, а це свідчить про те, що постачання зброї продовжується повним ходом.

27 березня ЗМІ писали, що Росія забезпечує Іран кіберзброєю в обмін на дрони-камікадзе. За словами журналістів, Тегеран передав Москві не лише безпілотники, а й артилерійські боєприпаси. Натомість Москва надала Тегерану технології для стеження та програми для хакерських атак.