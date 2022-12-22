Власти Армении обвинили российских миротворцев в невыполнении обязательств в Карабахе

Военные РФ обязаны контролировать Лачинский коридор в Карабахе, однако они этого не делают и дорогу заблокировали представители Азербайджана. Из-за этого в регионе начался продовольственный кризис, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

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Российские миротворцы в Карабахе не выполняют взятые РФ на себя обязательства по контролю Лачинского коридора, из-за чего он был заблокирован Азербайджаном. В регионе возникла нехватка продовольствия. Об этом на заседании правительства в четверг, 22 декабря, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает "Арменпресс".

"Обязательство, зафиксированное в трехсторонней декларации, то есть держать под контролем Лачинский коридор, не выполняется и миротворческими войсками Российской Федерации", — цитирует главу правительства Армении издание.

Пашинян отметил, что блокирование коридора происходит прежде всего из-за действий Азербайджана, "но это не меняет ситуации, потому что основная цель миротворческих войск Российской Федерации – не допустить подобного беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор под контролем".

Премьер Армении добавил, что из-за блокирования коридора в Карабахе началась нехватка продовольствия и ряда товаров первой необходимости. Также Пашинян сообщил, что он направил Азербайджану свои предложения по мирному соглашению и готов его подписать в таком виде.

Лачинский коридор является единственным путем, связывающим Карабах с Арменией. 12 декабря МИД Армении сообщил, что группа азербайджанцев, представившихся экоактивистами, перекрыли дорогу, заявив, что добиваются таким образом прекращения эксплуатации природных ресурсов региона. Они потребовали допустить азербайджанских чиновников на рудник, расположенный в Карабахе.

[ + – ] Лачинский коридор

Напомним, в Ереване надеются заключить мирный договор с Азербайджаном до конца года 2022 года. Представители армянской стороны убеждены, что делимитация границы согласно будущему соглашению должна проходить в границах по состоянию на 1991 год.

Также мы писали о том, что в ноябре в Ереване прошли протесты против приезда президента РФ Владимира Путина и белорусского политика Александра Лукашенко. Из-за этого в российской Госдуме Армению назвали "незаконной" и "русофобской" страной.