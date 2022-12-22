Влада Вірменії звинуватила російських миротворців у невиконанні зобов'язань у Карабасі

Військові РФ зобов'язані контролювати Лачинський коридор у Карабасі, проте вони цього не роблять і дорогу заблокували представники Азербайджану. Через це в регіоні почалася продовольча криза, заявив прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.

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Російські миротворці в Карабасі не виконують взяті РФ на себе зобов'язання щодо контролю Лачинського коридору, через що його було заблоковано Азербайджаном. У регіоні виник брак продовольства. Про це на засіданні уряду у четвер, 22 грудня, заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє "Арменпрес".

"Зобов'язання, зафіксоване у тристоронній декларації, тобто тримати під контролем Лачинський коридор, не виконується і миротворчими військами Російської Федерації", — цитує главу уряду Вірменії видання.

Пашинян зазначив, що блокування коридору відбувається насамперед через дії Азербайджану, "але це не змінює ситуації, тому що основна мета миротворчих військ Російської Федерації — не допустити такого беззаконня і, зокрема, утримувати Лачинський коридор під контролем".

Прем'єр Вірменії додав, що через блокування коридору в Карабасі почалася нестача продовольства та низки товарів першої необхідності. Також Пашинян повідомив, що він направив Азербайджану свої пропозиції щодо мирної угоди і готовий її підписати у такому вигляді.

Лачинський коридор є єдиним шляхом, який зв'язує Карабах з Вірменією. 12 грудня МЗС Вірменії повідомило, що група азербайджанців, які представилися екоактивістами, перекрили дорогу, заявивши, що домагаються таким чином припинення експлуатації природних ресурсів регіону. Вони вимагали допустити азербайджанських чиновників на копальню, розташовану в Карабасі.

[ + – ] Лачинський коридор

Нагадаємо, у Єревані сподіваються укласти мирну угоду з Азербайджаном до кінця року 2022 року. Представники вірменської сторони переконані, що делімітація кордону згідно з майбутньою угодою має відбуватися у кордонах станом на 1991 рік.

Також ми писали про те, що у листопаді в Єревані пройшли протести проти приїзду президента РФ Володимира Путіна та білоруського політика Олександра Лукашенка. Через це в російській Держдумі Вірменію назвали "незаконною" та "русофобською" країною.