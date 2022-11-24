Через протести проти Путіна: у Держдумі РФ назвали Вірменію "незаконною" та "русофобською" країною

Депутат-єдинорос Федоров заявив, що Вірменія "незаконно вийшла з СРСР", тому з нею потрібно "розв'язувати питання згідно із законом".

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Вірменія — це "незаконна держава", з якою потрібно "розв'язувати питання через русофобію", заявив у коментарі порталу Ura.ru депутат Держдуми РФ від партії "Единая Россия" Євген Федоров.

За словами політика, Вірменія — це "тупикова країна", в ній є русофобія, з якою потрібно "розв'язувати питання за законом". Так депутат Держдуми РФ відреагував на протести в Єревані проти візиту до країни президента РФ Володимира Путіна та білоруського лідера Олександра Лукашенка.

На його думку, владу в країні було "поставлено" США у процесі "помаранчевої революції", як було в Україні.

"Водночас Вірменія — тупикова країна в геополітичному плані. У неї залежить виживання від Росії. Як розв'язувати питання? Вірменія вийшла зі складу СРСР за законом? Ні. Значить, це незаконна державна освіта. Діяти потрібно, виходячи з цього", — заявив. Федоров.

Зазначимо, 23 листопада у Вірменії відбулося засідання країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). На нього, крім Путіна, приїхав також глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Напередодні, 22 листопада, у Вірменії відбулися масові протести проти відвідин країни керівниками Росії та Білорусі. Учасники акції тримали в руках портрети Путіна та Лукашенка, а також прапори України та США. На одному з опублікованих відео машину, ймовірно, Лаврова зустріли криками "Росія, йди!". Учасники мітингу також скандували: "Ворог Росія!", "Ворог ОДКБ!".

Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не став підписувати підсумкову декларацію саміту лідерів країн-учасниць ОДКБ від 23 листопада, звинувативши організацію у відсутності чіткої позиції щодо "військової агресії Азербайджану".