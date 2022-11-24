Удар по іміджу: у Вірменії незадоволені реакцією ОДКБ на агресивні дії Азербайджану

Прем'єр-міністр Вірменії не став підписувати підсумкову декларацію сесії лідерів ОДКБ та звинуватив організацію у відсутності чіткої позиції щодо військової агресії Азербайджану.

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Під час чергового засідання Ради колективної безпеки ОДКБ у Єревані прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив із промовою, в якій оцінив роботу організації. Він заявив, що в ОДКБ досі не висловили своє ставлення до агресії Азербайджану проти Вірменії, про що повідомляється на офіційному сайті прем’єр-міністра Республіки Вірменія.

Пашинян закликав ОДКБ сформулювати чітку позицію щодо вірмено-азербайджанського конфлікту. Він також зазначив, що Організація Договору про колективну безпеку не допомогла утримати Азербайджан від застосування збройних сил на території Вірменії. За словами міністра, ОДКБ також виявила недостатньо уваги до конфлікту між Киргизією та Таджикистаном.

"Ці факти завдають величезної шкоди іміджу ОДКБ як усередині нашої країни, так і за її межами, і я розцінюю це як головну невдачу головування Вірменії в ОДКБ", — каже Нікол Пашинян.

[ + – ] Засідання Ради колективної безпеки ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії згадав про те, що у резолюції ООН дії Азербайджану щодо Вірменії класифікуються як агресія. Пашинян заявив, що в ОДКБ не маємо ігнорувати цей факт.

Нікол Пашинян також розкритикував твердження, згідно з якими між Вірменією та Азербайджаном немає кордону. За його словами, таким чином в організації уникають відповідальності за події на цих територіях.

Нагадаємо, що Вірменія сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном до кінця року. У цьому питанні вірменська влада схильна покладатися на допомогу ОДКБ.

Ще Фокус писав про те, що президент РФ Володимир Путін відвідав засідання ОДКБ у Єревані. Напередодні засідання в Єревані пройшли протести проти приїзду Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Також ми писали, що Олександр Лукашенко висловився щодо долі ОДКБ. На його думку, організація продовжуватиме існувати незалежно від того, чим закінчиться російсько-українська війна.