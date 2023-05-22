Вірменія готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану та може вийти з ОДКБ

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян допустив можливість виходу з ОДКБ у разі, якщо Єреван вважатиме організацію недієвою.

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Вірменія готова визнати територіальну цілісність Азербайджану, куди входить 86,6 тисячі кв. км Нагірного Карабаху, а також обговорити можливість створення демілітаризованої зони вздовж кордону між двома країнами. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у ході пресконференції 22 травня.

"Вірменія визнає 86,6 тисяч квадратних кілометрів Азербайджану і виходить з того, що Азербайджан готовий визнати 29,8 тисяч квадратних кілометрів територіальної цілісності Вірменії. 86,6 тисяч квадратних кілометрів Азербайджану включають і Нагірний Карабах", — заявив Пашинян.

Водночас вірменський прем'єр зазначив, що питання про безпеку вірмен та їхні права у Нагірному Карабаху слід обговорити під час діалогу Баку та Степанакерта. За словами глави уряду, після підписання відповідного документа можна продовжити обговорювати питання про створення особливої демілітаризованої зони між Вірменією та Азербайджаном, а сам Пашинян чекає від міжнародного співтовариства гарантій того, що такі переговори будуть проведені.

Крім того, вірменський лідер допустив можливість виходу Вірменії з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), якщо Єреван вважатиме таку недієвою. При цьому Пашинян наголосив, що в цьому випадку Вірменія самостійно вирішуватиме питання про свою безпеку.

Якщо Вірменія де-юре ухвалить рішення про вихід з ОДКБ, то це станеться після того, як Вірменія зафіксує, що ОДКБ пішла з Вірменії. Такий порядок денний існує, якщо ОДКБ стане недієвою організацією. Тоді ми маємо самі вирішувати свої питання безпеки", — сказав він.

Нагадаємо, про готовність визнати Нагірний Карабах територією Азербайджану прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян говорив понад місяць тому, 18 квітня. Тоді під час виступу у Національних зборах він заявив, що Вірменія повністю визнає територіальну цілісність Азербайджану, після чого вірменська опозиція звинуватила Пашинян у здачі Нагірного Карабаху.