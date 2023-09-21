Роззброять та реінтегрують: у Азербайджані завершились перемовини з вірменами Карабаху

Влада Азербайджану передала план реінтеграції, якого мають дотримуватись вірмени Карабаху. Своєю чергою представники вірменського анклаву не готові повністю на нього погоджуватись.

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19 вересня влада Азербайджану заявила про початок антитерористичної операції на території вірменського анклаву Карабаху. Причиною для таких дій стала стрілянина та підриви вантажівки, у яких звинуватили збройні сили анклаву. До обіду наступного дня вірмени склали зброю та пішли на перемовини з Баку. Представник президента Азербайджану також запевнив, що майже готова мирна угода з Вірменією, громадяни якої тривожились за життя співвітчизників. 21 вересня у Баку завершились перемовини з політиками Карабаху. Про результати перемовин написали на порталі "Анадолу".

Мирні перемовини відбувались в азербайджанському місті Євлах. Підсумкові заяви учасників перемовин досить різняться, випливає з повідомлень у мережі.

Представники Азербайджану впевнені, що перемовини відбулись "позитивні та конструктивні". Вони зазначили, що очікують повного роззброєння військових Карабаху, які, крім того, мають передати наявну техніку. Крім того, напрацьовано спеціальний план, в якому описано процедуру реінтеграції вірмен у суспільне життя Азербайджану. Цей план передали представникам анклаву.

Водночас перемовники зі сторони Карабаху оприлюднили дещо інші заяви. Зокрема, вони не впевнені, що дійшли до цілковитої згоди з Баку. Зазначають, що будуть ще узгоджувати деталі.

"Всі наявні питання необхідно обговорювати в мирній обстановці", — наголосили представники Карабаху.

Війна у Карабаху: деталі

Антитерористична операція Азербайджану почалась після того, як Баку заявило про провокації — вибухи та стрілянину, вчинену військовими Карабаху. Після цього збройні сили країни рушили на вірменський анклав.

Вже 20 вересня військові з Карабаху капітулювали та зобов'язались передати Баку наявну стрілецьку зброю та важку техніку. Між тим у столиці Вірменії Єревані почались заворушення опозиції. Опозиціонери звинувачували прем'єр-міністра Ніколу Пашиняна у бездіяльності та заявили, що відсторонять його від влади шляхом імпічменту.

Нагадуємо, європейські країни, почувши про удари ЗС Азербайджану у напрямку мирних будинків, вирішили скликати позачергове засідання Радбезу ООН. Тим часом влада Росії самоусунулась від війни у Карабаху: про це свідчать "методички", які видали російським пропагандистам.