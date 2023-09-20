"Вірменія сама винна": як росЗМІ змусили висвітлювати події навколо Карабаху, — Медуза

Кремль розпорядився державним ЗМІ, що винуватцями загострення ситуації є Вірменія та її західні "партнери", а російських миротворців необхідно представляти як "героїчних рятівників мирного населення".

Related video

У розпорядженні видання "Медуза" опинилася методичка, яку адміністрація президента РФ розіслала державним і проурядовим ЗМІ ввечері 19 вересня, після загострення ситуації в Нагірному Карабасі. Про це видання повідомляє на своєму сайті.

Кремль рекомендує звинуватити в ескалації карабаського конфлікту Вірменію і країни Заходу. Також необхідно підкреслити, що "вірменське керівництво визнало суверенітет Азербайджану над Карабахом", і підтвердити це цитатою заяви прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, зробленої в жовтні минулого року в Празі під час саміту під егідою Євросоюзу. Але, як зазначає "Медуза", лідери Вірменії та Азербайджану "прямо говорили тільки про повагу до територіальної цілісності та суверенітету своїх країн".

"Найімовірніше, до цієї заяви прем'єра Вірменії підштовхнули його західні партнери, які повною мірою мають розділити з ним і відповідальність за наслідки. Рішення вірменського керівництва, яке саме кардинально змінило статус Карабаху, стало для Азербайджану сигналом до дій, тепер Баку сприймає конфлікт у Нагірному Карабасі як свій внутрішній", — ідеться в тексті методички.

Кремль також дав чіткі вказівки щодо статусу російських "миротворців" у Карабасі. Їхня роль має бути позначена як "спостережна", а акцент слід зробити на їхній допомозі в "евакуації мирного населення". Для посилення ореолу "рятівників" пропонується згадувати, що евакуйовані люди знаходять "притулок" у православній церкві на території бази російських миротворців.

Голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін, хоч і не є ліцензованим ЗМІ, ймовірно також ознайомився зі змістом кремлівської методички. У своєму телеграм-каналі 20 вересня він опублікував пост "Про ситуацію в Нагірному Карабасі", у якому послідовно озвучив усі рекомендації адміністрації Путіна.

Зокрема, Володін написав:

"Пашинян погодився з тим, що Нагірний Карабах — територія Азербайджану";

"Ситуація в Нагірному Карабасі — це внутрішня справа Азербайджану";

"Російські миротворці роблять усе необхідне для надання медичної та гуманітарної допомоги населенню Нагірного Карабаху".

Пост Володіна про Карабах Фото: скриншот

Нагадаємо, що блогер Роман Комиза вважає загострення в Карабасі стратегічною поразкою Росії. У московського режиму вже не вистачає сил і засобів, щоб підтримувати "русский мир", який вибудовувався десятиліттями.

У середу, 20 вересня, стало відомо, що Вірменія звернулася до ЄСПЛ з вимогою зупинити "агресію" Азербайджану.

Також Фокус повідомив, що секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Росія "здасть Вірменію" в Карабасі.