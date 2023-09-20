"Кремль кидає своїх партнерів": Данілов заявив, що Росія "здасть Вірменію" у Карабасі (відео)

Секретар РНБО переконаний, що РФ "помножила на нуль" свої зобов’язання перед Вірменією та не воюватиме в Карабасі. Зі слів Олексія Данілова, саме слабкість Москви стала поштовхом для атаки Азербайджану.

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РФ не братиме участь у збройному конфлікті в Карабасі, де Азербайджан нині проводить антитерористичні заходи. Про це у коментарі виданню "Українська правда" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Росія здасть Вірменію, вона не буде там воювати. Вона не є взагалі будь-яким партнером для будь-якої країни. Всі зобов'язання, які Росія брала перед собою відносно Вірменії, вони зараз помножені на нуль. Вона залишить Вірменію сам на сам з цією проблемою", — зазначив він.

Зі слів посадовця, країнам центральної Азії, які мають відносини з Москвою, варто усвідомити, що вона "кидає своїх партнерів та не виконує зобов'язання".

Данілов переконаний, що поштовхом до того, щоб Азербайджан розпочав бойові дії, стала саме слабкість РФ через війну в Україні.

"Вона обіцяла вірменам допомогу, вона обіцяла з ними бути у цьому питанні. Азербайджан розуміє, що Росія зараз зав'язана на війні на нашій території, тому вона зараз слабка і ніякий опір чинити не може", — пояснив секретар РНБО.

Він додав, що бажає, щоб жертв серед цивільного населення внаслідок цього конфлікту було якомога менше.

Коментар Олексія Данілова (про Карабах — з 0:13)

Нагадаємо, 19 вересня Міністерство оборони Азербайджану офіційно оголосило про старт антитерористичної операції в Карабасі. В оборонному відомстві Вірменії заявили про "відносну стабільність" ситуації.

Також 19 вересня під будівлею уряду Вірменії зібралися протестувальники, обурені обстрілами Карабаху з боку Азербайджану. Так суспільство відреагувало на небажання влади починати бойові дії у відповідь.