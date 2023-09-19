Загострення в Карабасі: протестувальники в Єревані почали штурм будівлі уряду (відео)

Після обстрілу з боку Азербайджану жителі вірменської столиці вийшли на головні площі міста з гаслами. Крім будівлі уряду заблокованим виявилося і посольство РФ.

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Жителі Єревана почали виходити на акції протесту до будівлі уряду Вірменії через обстріли в Карабасі з боку Азербайджану. Місцеві ЗМІ вели з місця пряму трансляцію 19 вересня.

На опублікованих кадрах видно, що мирні протести з гаслами поступово переросли в штурм будівлі уряду. Загострилася ситуація після того, як прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився починати бойові дії у відповідь.

"Вірменія не бере участі у військових діях. Зараз ми не робитимемо жодних необдуманих дій", — заявив він.

Люди налаштовані рішуче, тому заблокували всі входи в будівлю і продовжують вимагати вжиття рішучих дій.

Російські ЗМІ тим часом повідомляють, що поліція Єревана почала застосовувати шумові гранати біля будівлі Кабміну, але це не зупинило сутички.

Учасники акції протесту в Єревані почали штурмувати будівлю уряду Фото: Скриншот Учасники акції протесту в Єревані почали штурмувати будівлю уряду Фото: Скриншот

Також учасники акції протесту заблокували посольство Росії у Вірменії, у зв'язку з чим його співробітники не можуть піти додому.

"Будівлю посольства заблокували. Перед будівлею біля головного входу багато демонстрантів. Задній вхід теж заблокований, але скільки людей з того боку незрозуміло. Інформація про дітей і дружин, яких нібито привезли в посольство, не відповідає дійсності. Рідні сидять по домівках, їм нічого не загрожує", — заявив співрозмовник у коментарі росЗМІ.

У Службі національної безпеки Вірменії зазначили, що зараз у вірменських регіонах існує реальна небезпека організації та проведення масових заворушень. Людей закликали не піддаватися провокаціям та виявляти високу громадянську відповідальність, передають місцеві ЗМІ.

Також голова блоку "Мати Вірменія" Андранік Теванян, як повідомляє видання "Sputnik Вірменія", закликав політичні сили розпочати процес відставки Нікола Пашиняна.

"Ми не маємо права і не можемо зупинити цю боротьбу, але ми повинні довести її до переможного кінця. Є один шлях — ми всі продовжуємо залишатися тут. Закликаю всіх мешканців столиці та областей зібратися на площі Республіки. "Чим більш багатолюдною та мирною буде ця операція, тим швидше і легше ми усунемо Нікола Пашиняна", — сказав він.

Загострення в Карабасі: позиція Азербайджану

Поки у вірменській столиці тривають протести, у Міноборони Азербайджану виступили з новою заявою. Представники оборонного відомства зазначили, що локальні антитерористичні заходи в Карабасі успішно тривають.

"Понад 60 бойових постів перейшли під контроль Азербайджану. Знищено до 20 військових автомобілів, понад 40 артилерійських установок, більше ніж 30 мінометів, 2 зенітно-ракетні комплекси, понад 6 станцій радіоелектронної боротьби", — ідеться в повідомленні.

Окремо в Міноборони Азербайджану додали: "Закликаємо Збройні сили Вірменії в Карабаському економічному районі Азербайджану скласти зброю і здатися".

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що Азербайджан розпочав антитерористичну операцію в Карабасі. У Баку стверджують, що це необхідно для відновлення конституційного ладу.

Пізніше в Міноборони Вірменії заявили, що їхніх військ немає в Карабасі.

Також в урядах Франції та Німеччини відреагували, заявивши, що Азербайджан порушив обіцянки, які дав під час міжнародних мирних переговорів.