"Кремль бросает своих партнеров": Данилов заявил, что Россия "сдаст Армению" в Карабахе (видео)

Секретарь СНБО убежден, что РФ "умножила на ноль" свои обязательства перед Арменией и не будет воевать в Карабахе. По словам Алексея Данилова, именно слабость Москвы стала толчком для атаки Азербайджана.

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РФ не будет участвовать в вооруженном конфликте в Карабахе, где Азербайджан сейчас проводит антитеррористические мероприятия. Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Россия сдаст Армению, она не будет там воевать. Она не является вообще каким-либо партнером для любой страны. Все обязательства, которые Россия брала перед собой в отношении Армении, они сейчас умножены на ноль. Она оставит Армению один на один с этой проблемой", — отметил он.

По словам чиновника, странам Центральной Азии, которые имеют отношения с Москвой, стоит осознать, что она "бросает своих партнеров и не выполняет обязательства".

Данилов убежден, что толчком к тому, чтобы Азербайджан начал боевые действия, стала именно слабость РФ из-за войны в Украине.

"Она обещала армянам помощь, она обещала с ними быть в этом вопросе. Азербайджан понимает, что Россия сейчас завязана на войне на нашей территории, поэтому она сейчас слабая и никакое сопротивление оказать не может", — объяснил секретарь СНБО.

Он добавил, что желает, чтобы жертв среди гражданского населения в результате этого конфликта было как можно меньше.

Комментарий Алексея Данилова (о Карабахе — с 0:13)

Напомним, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана официально объявило о старте антитеррористической операции в Карабахе. В оборонном ведомстве Армении заявили об "относительной стабильности" ситуации.

Также 19 сентября под зданием правительства Армении собрались протестующие, возмущенные обстрелами Карабаха со стороны Азербайджана. Так общество отреагировало на нежелание властей начинать ответные боевые действия.