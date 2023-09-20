"Армения сама виновата": как росСМИ заставили освещать события вокруг Карабаха, — Медуза

Кремль распорядился государственным СМИ, что виновниками обострения ситуации являются Армения и ее западные "партнеры", а российских миротворцев необходимо представлять как "героических спасителей мирного населения".

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В распоряжении издания "Медуза" оказалась методичка, которую администрация президента РФ разослала государственным и проправительственным СМИ вечером 19 сентября, после обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом издание сообщает на своем сайте.

Кремль рекомендует обвинить в эскалации карабахского конфликта Армению и страны Запада. Также необходимо подчеркнуть, что "армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом", и подтвердить это цитатой заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанного в октябре прошлого года в Праге во время саммита под эгидой Евросоюза. Но, как отмечает "Медуза", лидеры Армении и Азербайджана "прямо говорили только об уважении к территориальной целостности и суверенитету своих стран".

"Скорее всего, к этому заявлению премьера Армении подтолкнули его западные партнеры, которые в полной мере должны разделить с ним и ответственность за последствия. Решение армянского руководства, которое само кардинально изменило статус Карабаха, стало для Азербайджана сигналом к действиям, теперь Баку воспринимает конфликт в Нагорном Карабахе как свой внутренний", – говорится в тексте методички.

Кремль также дал четкие указания относительно статуса российских "миротворцев" в Карабахе. Их роль должна быть обозначена как "наблюдательная", а акцент следует сделать на их помощи в "эвакуации мирного населения". Для усиления ореола "спасителей" предлагается упоминать, что эвакуированные люди находят "убежище" в православной церкви на территории базы российских миротворцев.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, хоть и не является лицензированным СМИ, вероятно также ознакомился с содержанием кремлевской методички. В своем телеграм-канале 20 сентября он опубликовал пост "О ситуации в Нагорном Карабахе", в котором последовательно озвучил все рекомендации администрации Путина.

В частности, Володин написал:

"Пашинян согласился с тем, что Нагорный Карабах — территория Азербайджана";

"Ситуация в Нагорном Карабахе — это внутреннее дело Азербайджана;

"Российские миротворцы делают все необходимое для оказания медицинской и гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха".

Пост Володина о Карабахе Фото: скриншот

Напомним, что блогер Роман Комыза считает обострение в Карабахе стратегическим поражением России. У московского режима уже не хватает сил и средств, чтобы поддерживать "русский мир", который выстраивался десятилетиями.

В среду, 20 сентября, стало известно, что Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием остановить "агрессию" Азербайджана.

Также Фокус сообщил, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия "сдаст Армению" в Карабахе.