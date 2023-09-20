Российский карточный домик рушится. Как конфликт в Карабахе ужимает "русский мир"

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Война в Украине запустила процесс тотальной зачистки всего постсоветского пространства.

Сегодня армия Азербайджана объявила о проведении военной операции в непризнанной республике Нагорный Карабах в целях "восстановления конституционного строя Азербайджанской республики в регионе".

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Российские миротворцы испарились... Фото: Getty Images

Важно иметь в виду два важных фактора:

во-первых, российское влияние в регионе и РФ как "геополитическая реальность" вообще существенно ослабли вследствие войны с Украиной;

во-вторых, Армения начала сближаться со Штатами, поэтому Алиев и Эрдоган решили не упускать момент. Потом такого окна возможностей у него (у них) не будет. Т.к. по старой доброй традиции в духе "реал политик", вопрос могут пустить в размен.

Первый фактор основной. Он создает стратегические основания для дальнейших тектонических сдвигов не только относительно участников данной войны, но и по всему миру. Второй — второстепенный, но именно он определяет сейчас временные рамки тех окон возможностей, которые возникают вследствие фактора первого.

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