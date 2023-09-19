Россия не защитит армян. Чем закончилась история дружбы Москвы и Еревана

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По Карабаху.

Я недавно публиковал статью, в которой кратко изложил интересы и позиции сторон. Все развивается так, как там описано относительно Азербайджана. В Баку считают, что либо сейчас, либо никогда, и пошли в управляемую, локальную эскалацию.

План-минимум: выторговать для себя лучшие переговорные позиции по мирному договору, например, возвращение Карабаха без каких-либо гарантий прав местного армянского населения + надежда на то, что боевые действия выдавят армян из региона.

Вірменський прапор - поки що на кордоні Карабаху Фото: Flickr

План-максимум: в случае успеха, захватить всю территорию, и поставить всех перед фактом, как Запад, так и Россию.

Как я и писал, Турция публично поддержала Азербайджан, хотя накануне пыталась играть в деэскалацию, когда Эрдоган звонил Пашиняну на фоне обострения.

Россия реагирует так, как всегда, показывая, что вмешиваться в конфликт пока не будут, да и не особо хотят. Как я и говорил много раз, им выгодно использовать силовую эскалацию для давления на Ереван и лично на Пашиняна, который в последние месяцы вообще "берега потерял", с их точки зрения.

Запад, скорее всего, осудит эскалацию со стороны Азербайджана, но ключевой вопрос: пойдут ли они дальше, и будут ли переходить к принуждению к деэскалации, например, посредством санкций? В этом будет состоять их дилемма. На публичном уровне они поддерживают Ереван.

В общем, следим за ситуацией.

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