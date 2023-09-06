Украина получила проблему в Сочи. Что обсуждали Эрдоган и Путин за закрытыми дверями

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Вполне возможно, что ко второй годовщине войны Азербайджана и Армении, Баку предпримет окончательную попытку восстановить территориальную целостность страны, вернув контроль над Нагорным Карабахом.

Скорее всего, Эрдоган именно об этом говорил во время закрытой части переговоров с Путиным.

Иначе как объяснить подобную встречу без формального итогового протокола?

Формально, по уставу ОДКБ, атака армии Азербайджана на НК не будет трактоваться как агрессия против Армении и, следовательно, РФ получит официальную возможность отказать Еревану в военной помощи.

Скорее всего, Турция дала гарантии ненападения на признанную территорию Армении и на российских миротворцев.

Карабах ждет очередной виток эскалации конфликта? Фото: Flickr

Для армянской власти (западная диаспора плюс ереванская группа либералов Пашиняна), подобная ситуация может стать поводом окончательно вытеснить из политического поля карабахские милитаристские элиты, которые являются ключевыми конкурентами Пашиняна на выборах.

В таком случае, мы можем стать свидетелями стремительного сближения Армении с ЕС и США, с использованием их гарантий безопасности и даже быстрой интеграции Армении с Евросоюзом в том или ином формате.

Для нас — не очень хорошая новость.

Если Азербайджан начнет войну, Турция будет идти на максимальные уступки РФ, в том числе, касательно судьбы зернового коридора.

С другой стороны, если РФ вмешается в конфликт вокруг НК, Турция может пойти на резкое обострение отношений с РФ в черноморском регионе.

Второй вариант менее реален, нежели первый.

Такой пазл.

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