Україна отримала проблему в Сочі. Що обговорювали Ердоган і Путін за зачиненими дверима

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Цілком можливо, що до другої річниці війни Азербайджану і Вірменії Баку зробить остаточну спробу відновити територіальну цілісність країни, повернувши контроль над Нагірним Карабахом.

Найімовірніше, Ердоган саме про це говорив під час закритої частини переговорів із Путіним.

Інакше як пояснити подібну зустріч без формального підсумкового протоколу?

Формально, за статутом ОДКБ, атаку армії Азербайджану на НК не трактуватимуть як агресію проти Вірменії, а отже, РФ отримає офіційну можливість відмовити Єревану у військовій допомозі.

Найімовірніше, Туреччина дала гарантії ненападу на визнану територію Вірменії і на російських миротворців.

На Карабах чекає черговий виток ескалації конфлікту? Фото: Flickr

Для вірменської влади (західна діаспора плюс єреванська група лібералів Пашиняна), подібна ситуація може стати приводом остаточно витіснити з політичного поля карабаські мілітаристські еліти, які є ключовими конкурентами Пашиняна на виборах.

У такому разі, ми можемо стати свідками стрімкого зближення Вірменії з ЄС і США, з використанням їхніх гарантій безпеки і навіть швидкої інтеграції Вірменії з Євросоюзом у тому чи іншому форматі.

Для нас — не дуже хороша новина.

Якщо Азербайджан почне війну, Туреччина буде йти на максимальні поступки РФ, зокрема, щодо долі зернового коридору.

З іншого боку, якщо РФ втрутиться в конфлікт навколо НК, Туреччина може піти на різке загострення відносин із РФ у чорноморському регіоні.

Другий варіант менш реальний, ніж перший.

Такий пазл.

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