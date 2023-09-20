Російський картковий будиночок руйнується. Як конфлікт у Карабасі тисне на "русский мир"

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Війна в Україні запустила процес тотальної зачистки всього пострадянського простору.

Сьогодні армія Азербайджану оголосила про проведення військової операції в невизнаній республіці Нагірний Карабах із метою "відновлення конституційного ладу Азербайджанської республіки в регіоні".

Російські "миротворці" випарувалися, МЗС РФ висловило "заклопотаність", ОДКБ, де-факто, перестала існувати...

Російські миротворці випарувалися... Фото: Getty Images

Важливо пам'ятати два важливі чинники:

по-перше, російський вплив у регіоні та РФ як "геополітична реальність" узагалі істотно ослабли внаслідок війни з Україною;

по-друге, Вірменія почала зближуватися зі Штатами, тому Алієв і Ердоган вирішили не втрачати момент. Потім такого вікна можливостей у нього (у них) не буде. Оскільки за старою доброю традицією в дусі "реал політик", питання можуть пустити в розмін.

Перший фактор основний. Він створює стратегічні підстави для подальших тектонічних зрушень не тільки щодо учасників цієї війни, а й по всьому світу. Другий — другорядний, але саме він визначає зараз часові межі тих вікон можливостей, які виникають внаслідок фактора першого.

Тектонічна плита російського світу вже перетворилася на шагреневу шкіру, що невідворотно стискається.

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