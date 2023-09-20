Выводят войска и технику: "власти" Карабаха капитулировали перед Азербайджаном — детали

Сторонам конфликта удалось достигнуть договоренностей, в ходе которых и будет подписана полная капитуляция непризнанной республики. "Армия обороны Народного Карабаха" и ВС Армении будут вынуждены сложить оружие и сдать технику, заявили в МО Азербайджана.

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В непризнанном Карабахе было принято решение о прекращении огня с 20 сентября. Произошло это спустя сутки после начала антитеррористической операции со стороны Азербайджана. Фокус собрал все детали происходящего.

В заявлении "информационного центра" Карабаха заявили, как передают армянские СМИ, что боевые действия будут прекращены с 13:00 (по Киеву, — ред.) 20 сентября 2023 года. Все благодаря достигнутым договоренностям между сторонами.

"Достигнуты соглашения о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении, расформирование и полное разоружение "вооруженных формирований армии обороны Карабаха" и вывод тяжелой техники и вооружений с этой территории", — говорится в сообщении.

Капитуляция Карабаха: заявление Минобороны Азербайджана

Азербайджанские СМИ, ссылаясь на Министерство обороны Азербайджана утверждают, что в результате переговоров антитеррористическая операция приостанавливается, что фактически обозначает капитуляцию Карабаха.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" должна будет сдать все свое вооружение и тяжелую технику, а все военные, включая представителей ВС Армении, должны будут покинуть боевые позиции без оружия.

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Реализация процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом, отметили в Минобороны Азербайджана.

Именно такие условия выставили в Баку накануне, когда и обострились боевые действия.

"По предложению администрации президента Азербайджанской Республики, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики", — говорится в заявлении администрации президента Азербайджана.

Капитуляция Карабаха: реакция Минобороны РФ

В российском Минобороны также отметили, что российский миротворческий контингент начал эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Уже было эвакуировано свыше 2 тысяч человек, среди которых 1049 детей.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха. На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе. В Баку утверждали, что это необходимо для восстановления конституционного строя.

Позже в Минобороны Армении заявили, что их войск нет в Карабахе. Заявления Азербайджана об ударах по армянским целям назвали лживыми, но Баку продолжал публиковать кадры ударов по целям в Ходжалинском районе.

Также в правительствах Франции и Германии отреагировали, заявив, что Азербайджан нарушил обещания, которые дал во время международных мирных переговоров в 2020 году.