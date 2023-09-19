В Минобороны Армении заявили об отсутствии своих войск в Карабахе

Заявления Азербайджана об ударах по армянским целям назвали лживыми, но Баку продолжает публиковать кадры ударов по целям в Ходжалинском районе.

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Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе. В то же время в Армении заявили об отсутствии там войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве Армении заявили, что официальные заявления Баку и публикации в средствах массовой информации о присутствии армянских войск и техники являются ложными.

"Министерство обороны РА неоднократно заявляло, и заявляет еще раз, что у Республики Армении нет армии в Нагорном Карабахе", — говорится в заявлении.

Вместе с тем в Минобороны Азербайджана опубликовали фото и видео ударов по, как утверждается, средствам "формирований вооруженных сил Армении". Удары наносились в направлении Ходжалинского района и Красного базара. Ходжалийский район — это территория Азербайджана, которая сейчас контролируется сепаратистским образованием "Нагорно-Карабахская Республика".

Ходжалинский район Азербайджана

Также Азербайджан провел переговоры с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Он выразил свою поддержку действиям Баку. Азербайджанский министр обороны Закир Гасанов сообщил о ходе антитеррористических операций локального характера.

При этом непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" сообщает о ракетных и артиллерийских ударах со стороны Азербайджана.

Напомним, 8 сентября Азербайджан заявил о столкновениях с армянскими военными в Нахичевани и Агдаме.