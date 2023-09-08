Азербайджан заявил о столкновениях с армянскими военными в Нахичеване и Агдаме – СМИ

СМИ сообщают об обстреле азербайджанских позиций с армянской стороны и попытках продвинуться в направлении Агдамского района.

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8 сентября с 13:35 до 13:45 подразделения ВС Армении периодически вели огонь по позициям армии Азербайджана в Нахичеванской Автономной Республике. Об этом сообщает новостной сайт "Ени Сабах" со ссылкой на источники в Минобороны Азербайджана.

"Ени Сабах" пишет, что с азербайджанской стороны были предприняты "ответные меры".

Также сообщается, что около 14:00 "незаконные армянские вооруженные формирования" на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншеи для подхода к азербайджанским позициям в Агдамском районе. Азербайджанская армия пресекла эту попытку, предприняв "срочные меры".

Последние события на армяно-азербайджанской границе

11 мая этого года Армения и Азербайджан обменялись артиллерийскими ударами на границе. Стороны обвинили друг друга в провокации, нарушении режима прекращения огня и пренебрежении достигнутыми ранее соглашениями.

22 мая премьер-министр Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана в целях сохранения мира.

Спустя три дня, на саммите ЕАЭС в Москве, Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности двух государств.

Но уже в июне в Нагорном Карабахе снова прогремели выстрелы. 15 июня армянские бойцы открыли огонь по группе военнослужащих ВС Азербайджана и российского миротворческого контингента. В результате был ранен азербайджанский пограничник. Госпогранслужба Азербайджана сообщила, что "огневая точка противника подавлена" и обвинила Ереван в организации очередной провокации.

Напомним, что в январе 2023 года Азербайджан бросил вызов России, пытаясь положить конец конфликту в Нагорном Карабахе.