Азербайджан бросает вызов РФ пытаясь положить конец конфликту в Нагорном Карабахе, – NYT

В Армении опасаются, что увязшая в войне Москва не способна ничего противопоставить желанию Азербайджана. В свою очередь Баку выступают против российских "миротворцев", которые пассивно наблюдают за ситуацией.

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В 2020 году РФ выступила посредником, чтобы положить конец войне в 2020 году. Контингент войск следил за прекращением огня. Теперь Азербайджан может воспользоваться войной в Украине и попробовать завершить конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает The New York Times.

Результат войны в Нагорном Карабахе предоставил РФ размещение своих войск в Азербайджане, а также поставил в большую зависимость Армению от Москвы. После нескольких лет мира в Азербайджане вновь пытаются завершить конфликт вокруг Нагорно-Карабахского региона.

Бросая вызов войскам РФ в Азербайджане, население проверяет, способна ли Москва еще навязывать свою волю другим странам в условиях увязывания в войне против Украины. С 12 декабря горная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, была заблокирована активистами, которые выступают против незаконной добычи полезных ископаемых в этом районе. Правительство Азербайджана также поддержало протесты, а Армения утверждает, что проблема в миротворцах, которые не могут обеспечить свободный проезд дорогой. Теперь там всюду блокпосты.

"Видно, что ресурсы России в регионе становятся ограниченными. Москва становится слабее", — заявил Фархад Мамедов, аналитик из Баку.

По словам местного журналиста Татев Азизян, в Нагорном Карабахе в супермаркетах почти ничего нет, кроме алкоголя и сладостей, а запасы подгузников и основных лекарств настолько малы, что жители размещают посты в Facebook в их поисках. Также в регионе вводятся продуктовые карточки для покупки риса, макарон, гречки или сахара. Армения обвиняет Баку в блокаде Нагорного Карабаха.

"Вся концентрация внимания в Украине делает ситуацию более хрупкой и дает Азербайджану новую возможность применить силу и быть более агрессивным", — заявил советник министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

По факту в Ереване видят, что российские "миротворцы" попросту не выполняют своих задач.

Хотя Азербайджан выиграл войну 2020 года, он до сих пор не достиг всех своих целей, подчеркивают в издании, нужен транспортный коридор в азербайджанский эксклав Нахичевань, который дал бы стране прямую связь с Турцией. Баку также стремится усилить контроль над дорогой, которая в настоящее время заблокирована, известной как Лачинский коридор. Заявляется, что Армения использует ее для незаконной перевозки мин.

Напомним, 8 января в Армении выступили против российских миротворцев в Гюмри. Было задержано 65 активистов.

22 декабря 2022 года власти Армении обвинили миротворцев РФ в невыполнении своих обязательств по контролю Лачинского коридора.