Задержаны 65 человек: в Армении выступили против российских "миротворцев" в Гюмри (фото, видео)

Около 200 человек собрались на протест возле 102-й базы ВС РФ, требуя разблокировки Лачинского коридора. Ереван обвиняет Баку в незаконной блокаде и эскалации напряженности в Нагорном Карабахе.

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В армянском городе Гюмри около 200 человек устроили протест возле 102-й российской военной базы. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

Собравшиеся требовали от российских военных разблокировать Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией. Азербайджанские военные перекрыли его 12 декабря.

Участники акции заявили о необходимости выхода Армении из ОДКБ и противостоянии российской оккупации, дополняет "Радио Свобода". Акцию назвали "Блокада ради выхода из блокады".

[ + – ] Акция протеста в армянском городе Гюмри

Полицейские предупредили о незаконности протестной акции, в ответ демонстранты выкрикивали антироссийские лозунги.

[ + – ] Собравшиеся требовали от российских "миротворцев" разблокировать Лачинский коридор

Полиция Армении оцепила территорию военной базы, а спецназ начал действовать — в результате были задержаны 65 человек.

[ + – ] Армянский спецназ задержал 65 протестующих

По данным журналистов, акцию протеста организовала группа "Национально-демократический полюс". В группу входит несколько партий, в том числе "Сасна црер". Представители этой организации участвовали в захвате полка патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году.

Борьба за Лачинский коридор

Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая армянский город Горис и Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха. Ереван и Баку в 2020 году достигли соглашения, по которому данный коридор переходит под контроль Азербайджана. Степанакерт и Армения должны быть соединены другой дорогой.

Группа азербайджанцев12 декабря представились экологами и перекрыли Лачинский коридор. В Баку говорили о выступлении экоактивистов против незаконной эксплуатации природных ресурсов. Они требовали допуск к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли в Нагорном Карабахе.

Баку считает, что коридор заблокировали российские военные.

[ + – ] Блокировка Лачинского коридора

Ереван посчитал такой шаг незаконной блокадой. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил об эскалации напряжения в Нагорном Карабахе и ухудшении гуманитарной ситуации.

"Сотни семей остаются разделенными, оказавшись по разные стороны блокады. В Нагорном Карабахе ощущается дефицит ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия", — сказал во время заседания правительства 22 декабря

Армения 14 декабря обращалась в Европейский суд по правам человека, требуя обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.

Пашинян также жаловался на невыполнение российскими "миротворцами" в Карабахе обязательств по контролю Лачинского коридора. Из-за этого, по его словам, в регионе возникла нехватка продовольствия.

Ереван надеялся заключить мирный договор с Азербайджаном до конца прошлого года. Армянская сторон рассчитывала на помощь ОДКБ и делимитацию границ по состоянию на 1991 год.

Власти Армении 26 декабря заявляли о давлении на страну по вопросу вступления в "Союзное государство". Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Армении Александр Конюк говорил, что "Союзному государству", которое включает в себя РФ и Беларусь, нужна третья страна.