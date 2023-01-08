Затримано 65 людей: у Вірменії виступили проти російських "миротворців" у Ґюмрі (фото, відео)

Близько 200 людей зібралися на протест біля 102 бази ЗС РФ, вимагаючи розблокування Лачинського коридору. Єреван звинувачує Баку в незаконній блокаді та ескалації напруженості у Нагірному Карабаху.

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У вірменському місті Ґюмрі близько 200 людей влаштували протест біля 102-ї російської військової бази. Про це повідомило агентство "Интерфакс".

Присутні вимагали від російських військових розблокувати Лачинський коридор, який пов'язує Нагірний Карабах з Вірменією. Азербайджанські військові перекрили його 12 грудня.

Учасники акції заявили про необхідність виходу Вірменії з ОДКБ та протистояння російської окупації, доповнює "Радіо Свобода". Акцію назвали "Блокада заради виходу із блокади".

[ + – ] Акція протесту у вірменському місті Ґюмрі

Поліцейські попередили про незаконність протестної акції, у відповідь демонстранти вигукували антиросійські гасла.

[ + – ] Присутні вимагали від російських "миротворців" розблокувати Лачинський коридор

Поліція Вірменії оточила територію військової бази, а спецназ почав діяти — у результаті затримали 65 осіб.

[ + – ] Вірменський спецназ затримав 65 протестувальників

За даними журналістів, акцію протесту організувала група "Національно-демократичний полюс". До групи входить кілька партій, зокрема "Сасна црер". Представники цієї організації брали участь у захопленні полку патрульно-постової служби у Єревані у 2016 році.

Боротьба за Лачинський коридор

Лачинський коридор — єдина дорога, що зв'язує вірменське місто Ґоріс та Степанакерт, столицю Нагірного Карабаху. Єреван і Баку у 2020 році досягли угоди, за якою цей коридор переходить під контроль Азербайджану. Степанакерт та Вірменія мають бути з'єднані іншою дорогою.

Група азербайджанців 12 грудня представилися екологами та перекрили Лачинський коридор. У Баку говорили про виступ екоактивістів проти незаконної експлуатації природних ресурсів. Вони вимагали допуск до золоторудного родовища Гизилбулаг та мідно-молібденового родовища Цахкашен у Нагірному Карабаху.

Баку вважає, що коридор заблокували російські військові.

[ + – ] Блокування Лачинського коридору

Єреван вважав такий крок незаконною блокадою. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попередив про ескалацію напруги в Нагірному Карабаху та погіршення гуманітарної ситуації.

"Сотні сімей залишаються розділеними, опинившись по різні боки блокади. У Нагірному Карабаху відчувається дефіцит низки товарів першої необхідності, зокрема продовольства", — сказав під час засідання уряду 22 грудня

14 грудня Вірменія зверталася до Європейського суду з прав людини, вимагаючи зобов'язати Азербайджан розблокувати Лачинський коридор.

Пашинян також скаржився на невиконання російськими "миротворцями" в Карабаху зобов'язань щодо контролю Лачинського коридору. Через це, за його словами, у регіоні виник брак продовольства.

Єреван сподівався укласти мирний договір з Азербайджаном до кінця минулого року. Вірменська сторона розраховувала на допомогу ОДКБ та делімітацію кордонів станом на 1991 рік.

Влада Вірменії 26 грудня заявляла про тиск на країну щодо вступу до "Союзної держави". Надзвичайний і повноважний посол Білорусі у Вірменії Олександр Конюк говорив, що "Союзній державі", яка включає РФ і Білорусь, потрібна третя країна.