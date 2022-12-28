"Йде тиск": у Вірменії відреагували на заклик вступити до Союзної держави

Секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян згадав, що Єреван схиляють до надання Азербайджану коридору через свою територію.

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У понеділок, 26 грудня, секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян заявив, що на його країну чиниться тиск у питаннях забезпечення Азербайджану сухопутного коридору та вступу до Союзної держави. Про це пише портал "Радіо Азатутюн".

"Це широкий контекст, так би мовити, у контексті підтримки Азербайджану в плані отримання якоїсь дороги в так званій коридорній логіці через територію Вірменії. Вірменія продовжує чинити опір цьому. До речі, можу чітко сказати, що з цим пов'язана і ескалація 13 вересня, і в здебільшого це є основою чи мотивом усієї кризи", — описав ситуацію вірменський політик.

Вірмен Григорян прокоментував нещодавні слова білоруського посла Олександра Конюка про необхідність вступу Вірменії до Союзної держави, що складається з Росії та Білорусі. За його словами, подібні заяви також є тиском на Вірменію і додав, що його країна є демократичною державою, яка протистоїть таким речам.

Політик також зазначив, що кожного разу, коли Єреван чинить опір зовнішньому тиску, йому доводиться стикатися з військовою силою. При цьому секретар Ради безпеки не уточнив, про яку країну йдеться.

На висловлювання Армена Григоряна відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков, охарактеризувавши його як "провокаційне".

"Ніхто з російських чиновників це не говорив і ні через кого не доводив до вірменської сторони", — запевняє Пєсков.

Нагадаємо, що 22 грудня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив російських миротворців у невиконанні зобов'язань у Карабаху. Політик зазначив, що через блокування Лачинського коридору в регіоні почалася продовольча криза.

Ще Фокус писав про те, що у Вірменії висловили невдоволення реакцією ОДКБ на агресивні дії Азербайджану. Під час засідання СКБ ОДКБ 23 грудня Нікол Пашинян заявив, що РФ має чітко окреслити свою зону відповідальності.