"Іншого вибору немає": у Білорусі заговорили про вступ Вірменії в Союзну державу

За словами посла Білорусі у Вірменії Олександра Конюка, Росія надає своїм союзникам військову допомогу.

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У Республіці Білорусь вважають, що Союзній державі, що включає Російську Федерацію та Білорусь, не вистачає третьої країни. Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Білорусі у Вірменії Олександр Конюк у межах щорічного засідання Євразійського експертного клубу та конференції "Актуальні напрями розвитку інтеграційних процесів на пострадянському просторі".

"Я відстежував та дивився, як реагують наші брати вірмени, і вони мене підтримали", — сказав посол Білорусі.

Конюк уточнив, що не називав конкретну країну, а також додав, що Союзна держава розвиватиметься. Посол також розповів, яку військову підтримку надає РФ своїм союзникам, на прикладі Республіки Білорусь.

"Після приїзду Путіна поставлено на бойову готовність ЗРК "С 400" та "Іскандер". Щобільше, Росія надає допомогу у підготовці екіпажів бойових літаків, які несуть спеціальне озброєння", — зазначив Олександр Конюк.

Білоруський дипломат стверджує, що Союзна держава не має іншого вибору, окрім як зміцнювати оборонну сферу, оскільки вздовж їхніх кордонів виникають військові бази.

У російському виданні "Ритм Євразії" зазначили, що за словами Конюка, певні сили роблять інформаційні "вкидання", маючи намір погіршити відносини між Вірменією та Білоруссю. Посол вказав на те, що всупереч цьому, торговельно-економічні відносини двох країн стрімко зміцнюються протягом останніх років.

За словами Конюка, у 2022 році товарообіг між Вірменією та Білоруссю збільшився вдвічі. Одну з ключових ролей у цьому відіграв Євразійський економічний союз.

"Нам не залишилося нічого іншого, як торгувати один з одним, іншого виходу нам не залишили. Ми із задоволенням торгуємо з нашими друзями з Вірменії, Казахстану та Росії, тому що вони сумлінно діють", — запевняє дипломат.

Нагадаємо, що депутат Держдуми РФ від партії "Єдина Росія" Євген Федоров назвав Вірменію "незаконною" та "русофобською" країною. Так політик відреагував на протести в Єревані проти приїзду Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Фокус також писав про те, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про намір укласти мирний договір з Азербайджаном до кінця 2022 року. Російські журналісти припустили, що до переговорів може бути задіяний Володимир Путін.