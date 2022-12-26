"Другого выбора нет": в Беларуси заговорили о вступлении Армении в Союзное государство

По словам посла Беларуси в Армении Александра Конюка, Россия предоставляет своим союзникам военную помощь.

Related video

В Республике Беларусь считают, что Союзному государству, включающем Российскую Федерацию и Беларусь, не хватает третьей страны. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Армении Александр Конюк в рамках ежегодного заседания Евразийского экспертного клуба и конференции "Актуальные направления развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве".

"Я отслеживал и смотрел, как реагируют наши братья армяне, и они меня поддержали", — сказал посол Беларуси.

Конюк уточнил, что не называл конкретную страну, а также добавил, что Союзное государство будет развиваться. Посол также рассказал о том, какую военную продержку оказывает РФ своим союзникам, на примере Республики Беларусь.

"После приезда Путина поставлены на боевую готовность ЗРК "С 400" и "Искандер"-ы. Более того, Россия оказывает помощь в подготовке экипажей боевых самолетов, которое несут специальное вооружение", — отметил Александр Конюк.

Белорусский дипломат утверждает, что у Союзного государства нет иного выбора, кроме как укреплять оборонную сферу, так как вдоль их границ возникают военные базы.

В российском издании "Ритм Евразии" отметили, что по словам Конюка, определенные силы делают информационные "вбросы" намереваясь ухудшить отношения между Арменией и Беларусью. Посол указал на то, что вопреки этому, торговоэкономические отношения двух стран стремительно укрепляются в течении последних лет.

По словам Конюка, в 2022 году товарооборот между Арменией и Беларусью увеличился в два раза. Одну из ключевых ролей в этом сыграл Евразийский экономический союз.

"Нам не осталось ничего иного, как торговать друг с другом, иного выхода нам не оставили. Мы с удовольствием торгуем с нашими друзьями из Армении, Казахстана и России, потому что они добросовестно действуют", — уверяет дипломат.

Напомним, что депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Евгений Федоров назвал Армению "незаконной" и "русофобской" страной. Таким образом политик отреагировал на протесты в Ереване против приезда Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Фокус также писал о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении заключить мирный договор с Азербайджаном до конца 2022 года. Российские журналисты предположили, что в переговорах может быть задействован Владимир Путин.