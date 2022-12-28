"Идет давление": в Армении отреагировали на призыв вступить в Союзное государство

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян упомянул о том, что Ереван склоняют к предоставлению Азербайджану коридора через свою территорию.

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В понедельник, 26 декабря Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что на его страну оказывается давление в вопросах обеспечения Азербайджану сухопутного коридора и вступления в Союзное государство. Об этом пишет портал "Радио Азатутюн".

"Это широкий контекст, так сказать, в контексте поддержки Азербайджана в плане получения какой-то дороги в так называемой коридорной логике через территорию Армении. Армения продолжает сопротивляться этому. Кстати, могу четко сказать, что с этим связана и эскалация 13 сентября, и в основном это является основой или мотивом всего кризиса", — описал ситуацию армянский политик.

Армен Григорян прокомментировал недавние слова белорусского посла Александра Конюка о необходимости вступления Армении в Союзное государство, состоящее из России и Беларуси. По его словам, подобные заявления также являются давлением на Армению и добавил, что его страна является демократическим государством, которое противостоит подобным вещам.

Политик также отметил, что каждый раз, когда Ереван сопротивляется внешнему давлению, ему приходится сталкиваться с военной силой. При этом секретарь Совбеза не уточнил, о какой стране идет речь.

На высказывание Армена Григоряна отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, охарактеризовав его как "провокационное".

"Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", — уверяет Песков.

Напомним, что 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств в Карабахе. Политик отметил, что из-за блокировки Лачинского коридора в регионе начался продовольственный кризис.

Еще Фокус писал о том, что в Армении выразили недовольство реакцией ОДКБ на агрессивные действия Азербайджана. Во время заседания СКБ ОДКБ 23 декабря Никол Пашинян заявил, что РФ должна четко обозначить свою зону ответственности.