Співпраця з ізраїльською компанією Elbit Systems має не тільки військове, а й політичне значення. Російські чиновники заявили, що Москва втрачає важливого стратегічного партнера в регіоні.

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Оборонна стратегія Азербайджану демонструє стрімке віддалення від Росії, що стає очевидним під час модернізації парку танків Т-72, які отримали позначення Aslan (Лев). Спочатку ці машини були придбані в СРСР, і сьогодні Азербайджан має близько 400 одиниць танків. Але якщо раніше основними постачальниками для їхньої модернізації були Росія і Білорусь, то тепер ключову роль відіграє співпраця з ізраїльською компанією Elbit Systems. Про це повідомляє видання Bulgarian Military.

Модернізація азербайджанських танків Т-72 силами Elbit Systems підкреслює бажання країни диверсифікувати свої військові партнерства, поступово відходячи від залежності від російської військової техніки. Також цей крок сигналізує про розширення стратегічної співпраці з Ізраїлем. За наявними даними, модернізовані танки було представлено на міжнародній військовій виставці ADEX 2024 у Баку, при цьому точна кількість модернізованих машин залишається невідомою.

Згідно з джерелами, оновлені танки оснащені передовими системами управління вогнем і спостереження, а також динамічним захистом "Контакт-5", що істотно підвищує їхні бойові можливості. Додатково на машини встановлено захисні сітки для протидії безпілотникам і вибуховим пристроям. Ці заходи спрямовані на захист танків від загроз, виявлених під час нещодавніх військових конфліктів, зокрема в Україні.

Політичні наслідки

Співпраця з Ізраїлем має не лише військове, а й політичне значення, оскільки Азербайджан прагне зменшити залежність від РФ. Колишні російські чиновники, такі як Юрій Борисов і Олексій Арбатов, висловили занепокоєння цим поворотом, підкреслюючи, що Москва втрачає важливого стратегічного партнера в регіоні. Водночас на тлі посилення конфлікту в Нагірному Карабасі зміцнення азербайджанської армії за допомогою ізраїльських технологій може мати серйозний вплив на баланс сил у регіоні, підсумували оглядачі.

Характеристики модернізованих Т-72

системи управління вогнем оновлено з використанням передових рішень Elbit Systems для підвищення точності;

динамічний захист — встановлено модулі "Контакт-5" на башту і борти;

протиповітряний захист — встановлено захисні екрани для протидії БПЛА;

додаткові удосконалення — інтеграція денних, нічних і лазерних каналів для поліпшення бойових можливостей у будь-яких умовах.

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