Баку отдаляется от Москвы: Азербайджан модернизирует свои танки Т-72 с Израилем (фото)

Сотрудничество с израильской компанией Elbit Systems имеет не только военное, но и политическое значение. Российские чиновники заявили, что Москва теряет важного стратегического партнера в регионе.

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Оборонная стратегия Азербайджана демонстрирует стремительное отдаление от России, что становится очевидным в ходе модернизации парка танков Т-72, которые получили обозначение Aslan (Лев). Первоначально эти машины были приобретены в СССР, и на сегодняшний день Азербайджан располагает около 400 единицами танков. Но если раньше основными поставщиками для их модернизации были Россия и Беларусь, то теперь ключевую роль играет сотрудничество с израильской компанией Elbit Systems. Об этом сообщает издание Bulgarian Military.

Модернизация азербайджанских танков Т-72 силами Elbit Systems подчеркивает желание страны диверсифицировать свои военные партнерства, постепенно отходя от зависимости от российской военной техники. Также этот шаг сигнализирует о расширении стратегического сотрудничества с Израилем. По имеющимся данным, модернизированные танки были представлены на международной военной выставке ADEX 2024 в Баку, при этом точное количество модернизированных машин остается неизвестным.

Согласно источникам, обновленные танки оснащены передовыми системами управления огнем и наблюдения, а также динамической защитой "Контакт-5", что существенно повышает их боевые возможности. Дополнительно на машины установлены защитные сетки для противодействия беспилотникам и взрывным устройствам. Эти меры направлены на защиту танков от угроз, обнаруженных в ходе недавних военных конфликтов, в том числе в Украине.

Политические последствия

Сотрудничество с Израилем имеет не только военное, но и политическое значение, поскольку Азербайджан стремится уменьшить зависимость от РФ. Бывшие российские чиновники, такие как Юрий Борисов и Алексей Арбатов, выразили обеспокоенность этим поворотом, подчеркивая, что Москва теряет важного стратегического партнера в регионе. В то же время, на фоне усиливающегося конфликта в Нагорном Карабахе, укрепление азербайджанской армии при помощи израильских технологий может оказать серьезное влияние на баланс сил в регионе, подытожили обозреватели.

Характеристики модернизированных Т-72

системы управления огнем обновлены с использованием передовых решений Elbit Systems для повышения точности;

динамическая защита — установлены модули "Контакт-5" на башню и борта;

противовоздушная защита — установлены защитные экраны для противодействия БПЛА;

дополнительные усовершенствования — интеграция дневных, ночных и лазерных каналов для улучшения боевых возможностей в любых условиях.

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