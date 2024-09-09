У Росії заявили, що Вірменія передала Україні всю свою ППО: у Defense Express пояснили, чи правда це

Експерти зазначили, що Єреван мав значний запас ЗРК, але частина з них була втрачена у війні за Карабах у 2023 році. Водночас Вірменія активно переходить на західне озброєння, підписуючи угоди з Францією та Індією на постачання нових систем ППО.

Related video

Вірменія нібито передала Україні значну частину своїх систем протиповітряної оборони, зокрема ЗРК С-300, "Бук", "Тор" та "Оса", а також ракети до них. Цю інформацію поширив російський Telegram-канал Fighterbomber, який веде "військкор" Ілля Туманов.

Він поскаржився на те, що Вірменія у такий спосіб "віддячила Росії" за багаторічну "підтримку".

Фото: Скриншот

Аналітики Defense Express зазначили, що подібні повідомлення росіяни поширювали й раніше. За кілька днів до цього російські пропагандисти писали, що офіційний Єреван через ЄС постачає до України танкові снаряди та ракети до ЗРК на суму 210 мільйонів євро. У листопаді 2023 року також говорили, що Єреван готується передати пускові установки та ракети до "Точка-У" і радянських ЗРК, зокрема "Оса". Однак на сьогодні жодних підтверджень передачі зброї від Вірменії до України не було.

Згідно з наявною інформацією, на озброєнні Вірменії є близько трьох дивізіонів С-300ПТ-1, кілька ЗРК "Бук" та до чотирьох ЗРК "Тор". Також у Вірменії було близько 70-90 одиниць ЗРК "Оса" на початок 2020 року. Однак значна частина цих систем була втрачена під час другої війни за Карабах. Зокрема, втрачено понад 20 комплексів "Оса", а також частину С-300 та інших ЗРК.

Зі зміною військової стратегії Вірменія поступово відходить від російського озброєння, що підтверджують нові контракти з Францією та Індією, зауважили аналітики. У листопаді 2023 року Єреван підписав угоду з Францією на постачання трьох радіолокаційних станцій Ground Master 200 та ПЗРК Mistral, які також використовує Україна. Крім того, в грудні 2023 року було укладено угоду з Індією на закупівлю 15 ЗРК Akash на суму 720 мільйонів доларів.

На початку 2024 року Франція підтвердила готовність продати Вірменії системи ППО середньої та великої дальності, зокрема SAMP/T. У червні того ж року з’явилися повідомлення про зацікавленість Вірменії в ізраїльській системі Barak-8.

Перехід Вірменії від російського озброєння є результатом невиконання РФ своїх зобов'язань у межах ОДКБ під час конфлікту з Азербайджаном, вважають у Defense Express. Попри численні звернення Єревана, Москва не підтримала свого союзника, що призвело до значних втрат для Вірменії.

Хоча держава активно переозброюється, заяви про передачу майже всіх систем ППО Україні не мають підтверджень і викликають великі сумніви, бо навряд чи Єреван готовий залишитись без ЗРК взагалі.

Нагадаємо, з 15 до 24 липня Збройні сили Вірменії провели спільні військові навчання із США. Вони були покликані підвищити рівень підготовки підрозділів для участі в міжнародних миротворчих місіях.

12 червня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна покине Організацію Договору про колективну безпеку. 1 вересня він запевнив, що Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях".