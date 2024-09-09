В России заявили, что Армения передала Украине всю свою ПВО: в Defense Express объяснили, правда ли это

Эксперты отметили, что Ереван имел значительный запас ЗРК, но часть из них была потеряна в войне за Карабах в 2023 году. В то же время Армения активно переходит на западное вооружение, подписывая соглашения с Францией и Индией на поставку новых систем ПВО.

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Армения якобы передала Украине значительную часть своих систем противовоздушной обороны, включая ЗРК С-300, "Бук", "Тор" и "Оса", а также ракеты к ним. Эту информацию распространил российский Telegram-канал Fighterbomber, который ведет "военкор" Илья Туманов.

Он пожаловался на то, что Армения таким образом "отблагодарила Россию" за многолетнюю "поддержку".

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Аналитики Defense Express отметили, что подобные сообщения россияне распространяли и раньше. За несколько дней до этого российские пропагандисты писали, что официальный Ереван через ЕС поставляет в Украину танковые снаряды и ракеты к ЗРК на сумму 210 миллионов евро. В ноябре 2023 года также говорили, что Ереван готовится передать пусковые установки и ракеты к "Точка-У" и советским ЗРК, в частности "Оса". Однако на сегодня никаких подтверждений передачи оружия от Армении в Украину не было.

Согласно имеющейся информации, на вооружении Армении есть около трех дивизионов С-300ПТ-1, несколько ЗРК "Бук" и до четырех ЗРК "Тор". Также в Армении было около 70-90 единиц ЗРК "Оса" на начало 2020 года. Однако значительная часть этих систем была потеряна во время второй войны за Карабах. В частности, потеряно более 20 комплексов "Оса", а также часть С-300 и других ЗРК.

С изменением военной стратегии Армения постепенно отходит от российского вооружения, что подтверждают новые контракты с Францией и Индией, отметили аналитики. В ноябре 2023 года Ереван подписал соглашение с Францией на поставку трех радиолокационных станций Ground Master 200 и ПЗРК Mistral, которые также использует Украина. Кроме того, в декабре 2023 года было заключено соглашение с Индией на закупку 15 ЗРК Akash на сумму 720 миллионов долларов.

В начале 2024 года Франция подтвердила готовность продать Армении системы ПВО средней и большой дальности, в частности SAMP/T. В июне того же года появились сообщения о заинтересованности Армении в израильской системе Barak-8.

Переход Армении от российского вооружения является результатом невыполнения РФ своих обязательств в рамках ОДКБ во время конфликта с Азербайджаном, считают в Defense Express. Несмотря на многочисленные обращения Еревана, Москва не поддержала своего союзника, что привело к значительным потерям для Армении.

Хотя государство активно перевооружается, утверждения о передаче почти всех систем ПВО Украине не имеют подтверждений и вызывают большие сомнения, потому что вряд ли Ереван готов остаться без ЗРК вообще.

Напомним, с 15 по 24 июля Вооруженные силы Армении провели совместные военные учения с США. Они были призваны повысить уровень подготовки подразделений для участия в международных миротворческих миссиях.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна покинет Организацию Договора о коллективной безопасности. 1 сентября он заверил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях".