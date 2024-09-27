Вірменія готова змінити свою Конституцію задля миру з Азербайджаном, – Пашинян

Глава вірменського уряду переконаний, що Конституційний суд Вірменії визнає майбутній мирний договір Вірменії з Азербайджаном таким, що відповідає нормам Основного закону країни.

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Прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова внести зміни до Основного закону країни, якщо це допоможе просунутися в укладенні мирної угоди з Азербайджаном. Про це політик сказав у своєму виступі під час засідання Генасамблеї ООН, передає DW.

Пашинян вважає, що у випадку, якщо Вірменія та Азербайджан укладуть мирний договір, то цю угоду направлять до Конституційного суду, який має перевірити відповідність такого документа з Основним законом.

"Якщо наш Конституційний суд вирішить, що ця угода суперечить конституції Вірменії (хоча наші експерти запевняють, що це неможливо), то в цьому випадку ми опинимося перед конкретною ситуацією, в якій будуть потрібні [внести] конституційні зміни для укладання миру", – додав Пашинян.

Політик переконаний, що договір можна буде ратифікувати, якщо Конституційний суд визнає його таким, що відповідає Конституції Вірменії.

Пашинян, як пише DW, вже раніше заявляв, що Вірменія та Азербайджан можуть підписати мирну угоду до конференції ООН з питань клімату, яка відбудеться з 11 по 22 листопада.

Нагадаємо, 12 червня Фокус писав, що Пашинян оголосив про ймовірний вихід Вірменії з ОДКБ під час свого виступу в парламенті. Глава уряду пояснив це тим, що до війни у Карабасі могли бути причетні дві країни цієї організації, які могли допомагати Азербайджану.

На тлі відвертого погіршення стосунків з РФ, Вірменія вирішила кардинально змінити свій зовнішньополітичний курс. 24 липня Defense News повідомив, що Єреван провів спільні військові маневри з військами США.