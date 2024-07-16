На тлі погіршення відносин із Москвою: Вірменія розпочала спільні маневри зі США

Військові навчання триватимуть до 24 липня. Їхня мета — підвищити рівень підготовки підрозділів для участі в міжнародних миротворчих місіях.

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Збройні сили Вірменії 15 липня розпочали спільні військові навчання зі Сполученими Штатами, відображаючи прагнення її лідера зміцнити зв'язки із західними союзниками на тлі погіршення відносин із Росією. Як заявив міністр оборони Вірменії Сурен Папікян, навчання під назвою Eagle Partner спрямовані на підвищення оперативної сумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях. Про це повідомляє Defense News.

У навчаннях беруть участь вірменські миротворчі сили, військовослужбовці армії США в Європі та Африці, а також Національна гвардія Канзасу. Маневри мають тривати до 24 липня, а точної кількості учасників не уточнюють.

Реакція Росії та позиція Вірменії

Оглядачі пишуть, що Росія намагається зберегти баланс у відносинах із Вірменією та Азербайджаном, а також із Туреччиною, ключовим економічним партнером Москви. Однак Кремль був обурений прагненням прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна поглибити зв'язки із Заходом і дистанціюватися від альянсів, у яких домінує Росія, наприклад, ОДКБ.

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Особливе роздратування у Москви викликало рішення Єревана приєднатися до Міжнародного кримінального суду, який висунув звинувачення президенту Росії Володимиру Путіну у воєнних злочинах, пов'язаних із війною в Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив у парламенті, що Вірменія покине Організацію Договору про колективну безпеку. За словами політика, у країни іншого шляху немає, і повертатися назад Вірменія не збирається.