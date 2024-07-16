На фоне ухудшения отношений с Москвой: Армения начала совместные маневры с США

Военные учения продлятся до 24 июля. Их цель — повысить уровень подготовки подразделений для участия в международных миротворческих миссиях.

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Вооруженные силы Армении 15 июля начали совместные военные учения с Соединенными Штатами, отражая стремление ее лидера укрепить связи с западными союзниками на фоне ухудшения отношений с Россией. Как заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, учения под названием Eagle Partner направлены на повышение оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях. Об этом сообщает Defense News.

В учениях принимают участие армянские миротворческие силы, военнослужащие армии США в Европе и Африке, а также Национальная гвардия Канзаса. Маневры должны продлиться до 24 июля, а точное число участников не уточняется.

Реакция России и позиция Армении

Обозреватели пишут, что Россия пытается сохранить баланс в отношениях с Арменией и Азербайджаном, а также с Турцией, ключевым экономическим партнером Москвы. Однако Кремль был возмущен стремлением премьер-министра Никола Пашиняна углубить связи с Западом и дистанцироваться от альянсов, в которых доминирует Россия, например, ОДКБ.

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Особенное раздражение у Москвы вызвало решение Еревана присоединиться к Международному уголовному суду, который предъявил обвинения президенту России Владимиру Путину в военных преступлениях, связанных с войной в Украине.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности. По словам политика у страны другого пути нет, и возвращаться назад Армения не собирается.