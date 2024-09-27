Армения готова изменить свою Конституцию ради мира с Азербайджаном, — Пашинян

Глава армянского правительства убежден, что Конституционный суд Армении признает будущий мирный договор Армении с Азербайджаном соответствующим нормам Основного закона страны.

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Премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова внести изменения в Основной закон страны, если это поможет продвинуться в заключении мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом политик сказал в своем выступлении во время заседания Генассамблеи ООН, передает DW.

Пашинян считает, что в случае, если Армения и Азербайджан заключат мирный договор, то это соглашение направят в Конституционный суд, который должен проверить соответствие такого документа с Основным законом.

"Если наш Конституционный суд решит, что это соглашение противоречит конституции Армении (хотя наши эксперты уверяют, что это невозможно), то в этом случае мы окажемся перед конкретной ситуацией, в которой потребуются [внести] конституционные изменения для заключения мира", — добавил Пашинян.

Политик убежден, что договор можно будет ратифицировать, если Конституционный суд признает его соответствующим Конституции Армении.

Пашинян, как пишет DW, уже ранее заявлял, что Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение до конференции ООН по вопросам климата, которая состоится с 11 по 22 ноября.

Напомним, 12 июня Фокус писал, что Пашинян объявил о вероятном выходе Армении из ОДКБ во время своего выступления в парламенте. Глава правительства объяснил это тем, что к войне в Карабахе могли быть причастны две страны этой организации, которые могли помогать Азербайджану.

На фоне откровенного ухудшения отношений с РФ, Армения решила кардинально изменить свой внешнеполитический курс. 24 июля Defense News сообщил, что Ереван провел совместные военные маневры с войсками США.