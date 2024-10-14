Найдавніша зі знайдених: археологи розкопали споруду IV століття (фото)

У Вірменії археологи виявили християнську церкву IV століття, яка є найдавнішою зі знайдених на території країни. Дослідження вказують на те, що споруду оздобили мармуром, імпортованим з Середземноморського регіону.

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Археологи виявили залишки раніше невідомої ранньохристиянської церкви в стародавньому місті Артаксати, розташованому поблизу сучасного Арташата, Вірменія. Ця знахідка відкриває нові можливості для вивчення поширення раннього християнства у Вірменії, пише Arkeonews.

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За даними Університету Мюнстера, знахідка складається з восьмикутної споруди з хрестоподібними розширеннями. Над розкопками працювала спільна команда археологів з Національної академії наук Вірменії та Університету Мюнстера, які використовували геофізичні методи для вивчення частин церкви. Команда досліджує стародавню митрополію Артаксата з 2018 року, зосереджуючись на її історичному значенні в елліністичний період.

Археологи виявили залишки раніше невідомої ранньохристиянської церкви Фото: Armenian-German Artaxata Project

Професор Ахім Ліхтенбергер з Університету Мюнстера описав церкву як найдавнішу археологічно задокументовану християнську споруду у Вірменії, що датується IV століттям н. е. Він відзначив її важливість як "сенсаційного свідчення раннього християнства у Вірменії".

Дослідники також наголосили на архітектурній унікальності восьмикутного дизайну, який раніше не зустрічався у Вірменії, але був поширений у Східному Середземномор'ї протягом IV століття нашої ери.

Усередині церкви фахівці знайшли залишки дерев'яних платформ, радіовуглецевий аналіз яких датується серединою IV століття нашої ери. Восьмикутна будівля, діаметром близько 30 метрів, має просту підлогу з теракотовою плиткою.

Фрагменти мармуру свідчать про те, що церква була оздоблена матеріалами, імпортованими з Середземноморського регіону. Розкопки, розпочаті у вересні, мають на меті з'ясувати більше деталей про церкву, зокрема про її присвяту.

Це місце має історичне значення, оскільки місцеві перекази свідчать, що у 301 році н. е. в Артаксаті Григорій Просвітитель навернув царя Тиридата III до християнства, заснувавши Вірменію як першу християнську державу у світі.

Ця історична спадщина також вшановується в монастирі Хор Вірап, що знаходиться неподалік. Артаксата, колись столиця Вірменського царства, відігравала центральну роль у політичному та культурному розвитку регіону протягом майже шести століть в елліністичний період.

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Проєкт розкопок фінансують Німецький дослідницький фонд (DFG) та Національна академія наук Вірменії, а в майбутньому заплановано продовжити дослідження стародавнього поселення.

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